Los Escopiones terminaron terceros en el Campeonato de la URBA

La primera del Rugby del Tiro Federal jugó este fin de semana el último partido por el campeonato de la URBA donde enfrentó de visitante a Ezeiza.

Los Escorpiones, terminan una segunda mitad de año solo perdiendo dos partidos, quedando terceros en el campeonato.

“Un campeonato bastante bien en lo deportivo, que cierra un año muy bueno y con muchos objetivos en la cabeza para el 2018, ya que el nivel de los chicos es cada vez mejor y hay equipo para pelear muchas cosas”. Contó Gabriel Barbich, Entrenador del equipo.

Respecto al último encuentro frente a Ezeiza, donde fueron derrotados, Barbich expresó;

“Fue un partido muy raro, se arrancó muy desprolijos y el local supo aprovechar esos errores y marcando 2 try en el primer tiempo jugando mejor por momentos y la diferencia se hacía cada vez más, se pudo emprolijar un poco el partido y Baradero empezó a marcar try hasta llegar a ponernos casi en la igualdad, pero no se pudo llegar a ganar el partido y se perdió por 39 a 21”

La división intermedia también jugó este fin de semana, al respecto Gabriel dijo lo siguiente; “a las 13 45hs se inicio el partido de intermedia, un partido súper parejo, el primer tiempo termino 0 a 0 y en el 2do tiempo el local hizo 2 try seguidos, pasando a estar arriba, pero Los Escorpiones racionaron y marcaron un try y faltando 5 min para terminar el partido marco otro try mas para terminar 10 a 10”

Si bien el campeonato finalizó, Los Escorpiones siguen entrenando con vista al Seven de URBA; ” Quedan el 25/11 el Seven de Urba que se empieza a entrenar ahora en eso para lograr hacer lo mejor posible para dejar siempre bien arriba a los Escorpiones y a Baradero”.

Por último, anunció que este viernes vienen Los Pumpas, son el equipo nacional con capacidades diferentes y primeros Campeones del mundo a jugar contra Los Escorpiones.