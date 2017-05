Los Escorpiones ganaron de local

Un fin de semana a puro Rugby en el Tiro Federal con la participación de todas las categorías, donde la primera derrotó a Hebraica consiguiendo el primer triunfo en el torneo.

Con mucho barro se jugó este sábado una nueva fecha de la URBA, a las 15 30hs, la 1era de Los Escorpiones enfrentó a Hebraica, un rival conocido y muy duro, los chicos de Baradero se impusieron muy bien en defensa para que no les marquen tantos, pero el visitante se hizo fuerte en lo que sabe que es el juego agrupado de fowars y hizo un try de moul poniéndose arriba por 1 punto, pero los escorpiones no cayeron y salieron por todo para revertir este resultado y salieron por el try y lo consiguieron, pasando adelante en el tanteador, la visita convirtió un penal, pero igual, Los Escorpiones a pura garra frenaron la embestida y terminaron ganando su primer partido oficial del torneo. Los Escorpiones 13, Hebraica 8.

Empate de la M16

La categoría M16 también enfrentó a Hebraica y lo hizo el mismo sábado, el partido arrancó muy parejo casi sin sacar diferencia de ambos equipos, El marcador se movió con un try a favor de Los Escorpiones, el cual duro poco porque el visitante llegó a la igualdad rápidamente, finalizando en un empate 17 a 17.

Intermedia. Hebraica fue más que el Tiro

Con la cancha pisoteada y con mucho barro, arrancó la intermedia de Los Escorpiones, rápidamente la visita se puso en ventaja con un try, luego el juego se trabó bloqueando los intentos de avance de los locales que si bien hicieron un buen partido no les alcanzó y fueron derrotados por 25 a 17 por Hebraica.

El Domingo la categoría M17 recibió la visita de Lanus Rugby.

El partido arrancó con mucho desorden de Los Escorpiones, que el visitante supo aprovechar sacando una importante ventaja que mantendría hasta el final logando una importante victoria. Los Escorpiones 33, Lanus Rugby 64.

Próximas fechas

Rugby Infantil realizará de local un encuentro de varios clubes el sábado 27.

Juveniles:

M16 tienen fecha libre

M17 viaja el domingo a jugar a Los Cedros

Plantel superior: juega de visitante contra Las Heras Rugby el sábado.

Informe: Gabriel Barbich

Fotos: Salvador Lacerna