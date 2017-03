Los gremios docentes advierten que el conflicto continúa y hoy “habrá asambleas en las escuelas”

Desde SUTEBA aclararon que este viernes no habrá clases con normalidad en las aulas bonaerenses sino “asambleas con padres y alumnos”. Este viernes se llevará adelante una nueva mesa de negociación con el gobierno de Vidal, que asegura tener “una propuesta superadora”

Este viernes a las 15 habrá una nueva mesa de negociación paritaria, en el marco del conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, que ya atrasó cuatro días el inicio del ciclo lectivo en ese territorio. En este contexto, desde el gobierno de Vidal se mostraron confiados en que este viernes “no hay paro”, sin embargo desde los gremios aclararon el jueves por la noche a Infobae que actividad todavía no se normalizará en las escuelas bonaerenses.

A propósito, la secretaria de Comunicación de SUTEBA, Elisa Semino, aclaró a este medio que la continuidad o no del conflicto dependerá de los resultados de la reunión de este viernes por la tarde en la ciudad de La Plata.

Desde el gobierno de Vidal, en cambio, se mostraron optimistas e indicaron que “este viernes no hay paro” y que ya tienen lista una “propuesta superadora” para ofrecerles a los docentes, aunque no trascendieron detalles de la misma. Al respecto, Elisa Semino indicó a Infobae que los gremios “no saben de qué se trata” esa oferta y advirtió: “No vamos a aceptar cualquier cosa. Estamos exigiendo un aumento de entre el 33 y 35 por ciento y el llamado a paritarias nacionales”. Sobre ese último reclamo, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, ya había asegurado en reiteradas oportunidades que no se avanzará en ese sentido.

“La propuesta para los docentes va a contener todos los ítems que han sido objetados y señalados como pendientes por los sindicatos; es una propuesta que los va a contener”, agregaron fuentes oficiales el jueves por la noche. En ese sentido, desde la administración de Vidal indicaron sentirse “optimistas” de cara a la reunión de este viernes a las 15: “Poder volver a tener una mesa de encuentro y llevar una propuesta superadora parece ser el camino de un comienzo de solución para que no haya paro y que la discusión tenga lugar con los chicos en las aulas”.

Lo cierto es que este viernes la situación en las escuelas bonaerenses será dispar: “Los docentes decidirán qué hacer de acuerdo a las necesidades de cada comunidad”, indicó la vocera de SUTEBA. Asimismo, adelantó que también están previstas para este viernes “asambleas con padres y alumnos para explicarles qué está sucediendo” con el conflicto docente. Por lo tanto, sumarán cinco días sin clases las escuelas que decidan esta modalidad de protesta.

Desde el Gobierno, confían en que la protesta seguirá perdiendo fuerza: “El acatamiento fue disminuyendo, el 45 por ciento de los docentes acataron el paro”, indicaron. Ante esa visión, Elisa Semino alertó: “El 100 por ciento de los docentes estamos exigiendo respuestas”. Este viernes por la tarde será el momento de las definiciones y conocer si los alumnos bonaerenses podrán concurrir, finalmente, a clases con normalidad. (Infobae.com)