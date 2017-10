Los gremios municipales en asamblea y movilización

Desde hace unos días los gremios municipales, SOEMB y ATE, comenzaron a reunirse con sus afiliados en diferentes asambleas para tratar diferentes incumplimientos por parte del ejecutivo municipal, si buen los reclamos no están vinculados con lo salarial los trabajadores piden que se firme el convenio colectivo de trabajo, se efectivice el pase a planta permanente y re categorizaciones de varias personas, la entrega de ropa de trabajo y elementos de seguridad.

Si bien no deja de ser llamativo este accionar a pocos días de las elección, desde los sindicatos aseguran que justamente esa es una presión extra a su favor para conseguir lo que les corresponde.

José Montero, Secretario Gral. de SOEMB, habló con BTI sobre el tema;

“Esto surge a raíz de que hace dos semanas se empezaron a hacer asambleas en el corralón- que es el punto fuerte del municipio- nosotros empezamos a asistir, porque así nos pedían nuestros afiliados y el viernes ya se empezó a profundizar el malestar de los compañeros, así que en el día de ayer se decidió una asamblea en el corralón y a las diez de la mañana se traslado a Obras Sanitarias donde fueron distintas aéreas en lo que se conformó una asamblea General.

El martes a la mañana por mandato de la asamblea del lunes, se decidió hacerla en el palacio municipal, por eso nos juntamos en el playón y les informamos a todos los compañeros como está la situación hoy por hoy en cuanto a los reclamos que estamos haciendo todos los trabajadores”.

¿Cómo se soluciona, que están pidiendo y si crees que se puede llegar a un paro?

“Esto está en las manos del ejecutivo, nosotros siempre decimos que lo que queremos es trabajar, trabajar en condiciones dignas, hoy nos quieren poner a nosotros como el malo de la película, porque estamos reclamando lo que consideramos que es justo.

Estamos pidiendo por la firma del convenio colectivo de trabajo que desde el mes de Mayo se firmó y hasta el día de hoy todavía seguimos en vuelta, las bonificaciones por título para los compañeros choferes, además de otras bonificaciones, el pase a planta permanente, las re categorizaciones, las aperturas de concurso de jefatura, la ropa de trabajo, los elementos de seguridad, pero parece que ellos- el ejecutivo- tienen en cada reunión, en cada llamada, en cada mensaje siempre una excusa para no tratar de resolver estas cuestiones que nosotros consideramos muy importantes para todos los trabajadores municipales”.

¿Qué dice el ejecutivo?

“El ejecutivo nos dice que durante gobiernos anteriores nunca se hizo y creo que también te lo he manifestado, a nosotros no nos interesa si no se hizo o si se hizo, si se hizo de una manera o de otra, lo que nosotros queremos que nos empiece a entregar como corresponde por ley a todos los trabajadores la ropa de trabajo, no puede ser que todos los años los gremios tengamos que estar peleando por estas cosas que nos corresponde por ley, ellos tienen que estar preparados dentro de su administración para entregarnos la ropa en tiempo y forma- no se pueden demorar más de un año como lo están haciendo y encima después tenemos que andar atrás de cada una de las áreas, si se entregaron los talles, si no se entregaron, si se entregaron las planillas, porque se demoraron, si fue a compras, sino fue a compras y que nos traten como que nosotros somos los que generamos problemas yendo a un área y yendo a otra- eso no nos corresponde a nosotros-, tienen que encargarse ellos de agarrar y hacer todo este tipo de cuestiones y la verdad a nosotros nos desgasta”.

¿Se han podido reunir con las autoridades?

“Los gremios el SOEMB y ATE hoy nos hemos encargado de llamar por teléfono al ejecutivo en este caso a Descalzo y a Genoud, no nos atendieron, les mande mensaje tampoco nos respondieron o sea no tienen predisposición para tratar de resolver esta situación, entonces hoy de parte nuestra no los vamos a buscar más, si quieren solucionar la situación de los trabajadores que nos vengan a buscar ellos a nosotros, porque la verdad que si no pueden resolver la problemática de 800 trabajadores, creo yo que se les va a dificultar para resolver el problema de 40.000 habitantes”.

¿Por qué ahora a tan poco de las elecciones, vos sos inteligente y sabes que a muchos les conviene políticamente?

“Hemos tratado de mantener el dialogo durante más de tres meses, vos calcula que se pacto un acuerdo creo que fines de Mayo que todas estas cuestiones se iban a dirimir, se iban a resolver para el mes de Junio, para fines de junio y estamos en octubre ya y seguimos en vuelta, con el pase a planta permanente por ejemplo desde hace más de un mes que están diciendo una cosa, que la otra, ahora que mandaron una planilla para que califiquen a los jefes, hasta cuando tenemos que seguir con la bicicleta.

Sabemos que estamos a poco de las elecciones y si no nos atienden ahora imagínate después que pasen, también sabemos que es una presión a favor nuestro, pero acá no hay nada político partidario, lo que si hay es política sindical para reclamar y defender los derechos de nuestros afiliados.”