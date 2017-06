Los radicales festejaron el aniversario de la UCR y entregaron las distinciones Arturo Illía

En la noche de viernes, en el Centro de Comercio se llevó a cabo la Cena Aniversario de la Unión Cívica Radical.

Esta raviolada que es un clásico de los boinas blancas, contó con la presencia de mucha gente que colmó las instalaciones.

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino acompañado de un video con paisajes argentinos y fotos de Alfonsín, Illia y el gobierno de Rabellino, se sirvió la cena.

Hicieron uso de la palabra, el actual Pte. de la UCR, Walter Ocampo, el Secretario de Gobierno Martín Genoud y la Intendente Municipal Fernanda Antonijevic.

La Jefa Comunal hizo un repaso de la gestión de gobierno e invitó a los presentes a que los acompañen en la próxima campaña legislativa, que de acuerdo a sus dichos, será muy sucia por parte de la oposición.

Para finalizar se entregaron las distinciones Don Arturo Illía, a dos personas y una institución de la ciudad.

Ocampo, en dialogó con BTI habló sobre este encuentro radical;

“Festejamos el aniversario del partido 126 años, donde desde la asunción de Veronica Pena que iniciamos esta posibilidad de poder juntarnos, de poder charlar con los correligionarios, de poder ver cual es la dirección que en ese momento debíamos intentar seguir y bueno después con el traspaso de Marcelo Daubian y hasta hoy seguimos festejando e intentando juntarnos y lo más importante es poder charlar con el amigo, con el vecino, con el correligionario, con toda la gente que tiene ganas a veces de contarte que en el barrio están haciendo esto, se esta necesitando lo otro- que a veces el día a día te lleva a no poder intercambiar con ese vecino- y esto nos posibilita o nos da la posibilidad-y nos pone muy contento por juntarnos”.

“Hemos vendido todas las entradas que hemos tenido por el lugar a disposición, así que estamos muy contentos con esto. Aparte más allá de la raviolada también estamos colaborando con la Escuela 12, cuya directora es Fernanda De La Sala y esto también nos pone feliz porque toda la recaudación es para la cooperadora que lo necesita y mucho”.



Háblanos del Premio Don Arturo Illia y los elegidos para este año;



“Lo más importante de nuestra cena más allá de juntarnos es el premio Don Arturo Ilia que se está instalando no solo en Baradero, nos están preguntado en otras ciudades como poder generar ese premio y que quieren el mismo premio y el mismo formato de premio que nosotros acá, nosotros cuando decidimos hacer este premio nuestra mirada fue un homenaje a la lista 3, regalar 3 estatuillas de las cuales una se la damos aquel militante radical que trabajo en silencio y que sentimos que hay que homenajearlo, la segunda mención creemos que debemos dársela a un vecino destacado sea quien fuere y la tercera obvio a una institución. Lo lindo de esto es que a este premio no solo lo debate la mesa, sino que lo hacemos también con amigos, con vecinos, con correligionarios, a través de las redes sociales y es la misma gente la que vota y la que nos dice quienes le gustaría que fueran los ganadores. Este año los distinguidos son María Teresa Trappo, una abuela radical de 108 años, el Sr. Omar Cvitanich, correligionario de toda la vida, quien además fue delegado en la epoca de Eduardo Rabellino y como Institución hemos elegido a Bomberos Voluntarios.”

El dirigente de la UCR, también habló del armado de la lista de concejales de Cambiemos, donde diferentes partidos buscarán un espacio lo más arriba posible.

Martín Cárdenas además de confirmar su candidatura, habló de la importancia de repartir los espacios en la lista, ¿Qué opinas al respecto?

“Nosotros entendemos lo mismo que entiende Martín, nosotros somos respetuosos. Lo primero que te tengo que decir es que la decisión de quienes van a ser los candidatos no es exclusiva de una persona, la Intendenta nos llama a cada una de las patas que componemos Cambiemos y hay un debate y mucho respeto, todos entendemos que tenemos que hacerle bien a la ciudad, por lo tanto me perece que no hay mezquindades esta vez, esto por lo menos es lo que interpreto, cada uno va a decir que se merece un lugar u el otro, yo voy a hablar por el radicalismo, el radicalismo siento que es la columna vertebral de este gobierno, por lo tanto creemos que sí, si nos preguntas si nos gustaría un lugar de privilegio, obvio que nos gustaría un lugar de privilegio, sentimos que tenemos que estar en un lugar de privilegio, pero siempre en el marco del respeto, nosotros toda decisión que tome la mesa para nosotros va a ser muy sana, porque creemos que cada uno tiene que entender y entiende que esto es para mejorar y para tratar de hacer las cosas lo mejor posible de cara a lo que será el 2019 que nuevamente se va a elegir Intendente, que no es un dato menor”.



¿Cómo tomas las expresiones de los concejales carossistas que varias veces te han ninguneado como funcionario?

“Yo puedo tener diferencias políticas, ahora jamás le voy a faltar el respeto a ninguno de ellos, porque así me han educado. Yo lo que digo es que gracias a Dios siento que la soberbia, el subestimar, el humillar, el desvalorizar a la gente se esta acabando, gracias a Dios se esta acabando y todos estos dinosaurios como leí en un artículo de Nicolás Natalichio, o toda esta gente que ya tuvo un largo recorrido en la política, se están yendo, se están jubilando y eso me perece que esta bueno y que la nueva camada de políticos, los que están apareciendo del partido que fuere, me perece que son más respetuosos, que están entendiendo el juego, que están entendiendo que las diferencias las podes tener en la ideología, pero el formato debería ser único y tratar de pensar en la gente, en tratar de mejorarle la calidad de vida a la gente, y la verdad que ese es el camino que hemos elegidos nosotros los correligionarios y yo particularmente. Que Dios lo bendiga a aquellos que dicen lo que dicen. Yo me preocupo de la puerta de mí casa para adentro y no que hace el del frente o del al lado, porque demasiados problemas tenemos de la puerta de casa para adentro, ahora los demás que cada uno se haga cargo de lo que dice.”