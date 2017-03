Los trabajadores de Atanor piden mayor compromiso político para evitar el cierre de la planta

En la mañana del viernes, los trabajadores de Atanor que se encuentran transitando la conciliación obligatoria se reunieron en Plaza Mitre para acompañar a sus representantes gremiales que mantuvieron reuniones con la Intendente y los Concejales a quienes le pidieron mayor compromiso político en defensa de esta fuente de trabajo, ya que hasta el momento la postura de la empresa no ha cambiado pero tampoco ven que los funcionarios propongan acciones concretas para ayudarlos en la lucha.

Carlos Felipón, trabajador de Atanor e integrante de la mesa directiva del Sindicato de industrias Químicas y Petroquímicas de Zarate, se refirió a este tema en una entrevista realizada por el programa “A Partir de Hoy” por FM Diferente.

¿A qué se debió la convocatoria?

“Convocamos a todos los compañeros que no estaban dentro de la planta, porque el Concejo Deliberante sacó una resolución por los conflictos laborales que hay en la zona y por ende en la ciudad de Baradero. Fuimos atendidos por la Intendenta nuevamente, hoy participaron de la reunión los compañeros, dieron su punto de vista también, le comentaron algunas cosas a la Intendenta, les pidieron algunas cosas a la Intendenta- si hay alguien que realmente puede llegar a hacer algo que es el gobierno provincial o el gobierno nacional con respecto a lo que es importación y todo eso- es lo que a nosotros nos tiene un poco mal parados de esta situación, que es lo que abiertamente la empresa dijo que el producto que fabricamos nosotros para la planta de Rio III, que se usa como materia prima para realizar una herbicida allá lo van a importar directamente”.

La intendente en una nota realizada ayer nos decía que Atanor ya venía importando este producto, ¿Es así?

“Sabemos que toda empresa tiene derecho a la importación, que está libre, pero hay alguien que debe controlar el ingreso de todos los productos que ingresan al país, porque si no cerremos todas las fabricas del país y dejemos que sea libre la importación e importemos todos. Ella plantea lo mismo que esto no viene de ahora, que desde hace rato la empresa importaba- sí la empresa importaba por cantidad de productos, pero no la totalidad- ahora está diciendo que la planta de Baradero la cierra y que el producto que se fabricaba en Baradero lo va a traer desde afuera, entonces si tomamos esa decisión listo cerremos todas las fabricas.

¿Ustedes sienten que el gobierno no los está acompañando, que le da lo mismo?

“Correcto, por eso nosotros les pedimos que alguien desde el gobierno nacional debe tomar cartas en el asunto, porque están todos en silencios, están todos callados”.

¿Si quisieran, crees que se puede hacer algo desde el ámbito gubernamental?

“A nosotros nos da que pensar que queres que diga, vos vez cada vez que prendes el televisor que cierran acá, que cierran allá, 400 despidos acá, 300 allá y el gobierno no dice nada, el gobierno dice que están reacomodando entonces es algo que vos realmente no lo entendes. Nosotros hicimos hincapié nuevamente con Fernanda diciéndole que Atanor sigue manteniendo dos plantas abiertas en la provincia de Buenos Aires no es cierto, entonces si el gobierno provincial quisiera hacer algo por los trabajadores de Baradero podría ejercer algún tipo de medida o algún tipo de presión sobre las plantas que están abiertas, porque sabemos que no están en regla, si nos ponemos a hilar finito, la planta de San Nicolás en este momento están teniendo problemas con medio ambiente, tiene una parte clausurada, entonces me va a decir que el gobierno provincial no puede hace nada con respecto a eso, no quieren hacer nada”.

¿Además Atanor, con su manejo de la situación esta demostrando hasta desprecio por toda una comunidad?

“Atanor tiene 130 años de actividad dentro de la ciudad de Baradero, usó recursos naturales de la ciudad y hoy de un día para el otro nos dicen nos vamos, chau muchachos acá tienen la plata y nos vamos, nosotros no hablamos de indemnización, como también en otro medio radial salió que hoy la empresa estaba de condiciones de hacer la liquidación del 100% de la indemnización, más un 50 % de un plus, son todos buenos ahora nos regalan plata a los trabajadores, es un risa, es algo inaceptable, no lo vamos aceptar”.

¿A esta altura crees que se llegará a la instancia del paro de todas las industrias químicas y petroquímicas de la región?

“Como estamos parados hoy vamos camino a eso, lamentablemente no nos va a quedar otra opción, porque acá nadie resuelve nada, ni el gobierno nacional, ni el provincial, ni el ministerio. Ahora pedimos en la audiencia el día lunes que baje gente de industria, que baje toda la cartera que tenga que bajar y hasta que tome la audiencia el vice ministro, porque hoy la están tomando los asesores o sea que le están dando poca importancia al conflicto”.

¿Cuando finaliza la conciliación, una fecha clave para el futuro de muchas familias de la ciudad?

“El día jueves terminaría la Conciliación obligatoria, dentro de la audiencia el día lunes yo creo que el ministerio va a tener que determinar cómo seguimos, si da los cinco días más prorroga después del día jueves. La empresa aceptó Que baje la cartera de industria y todo, porque no sé si hay algo o no atrás que ellos estén buscando , para solucionar este problema no lo vamos a poder solucionar con cinco días más que dictamine el ministerio de trabajo. Acá debería haber algo en común acuerdo para extenderla más pero no sé si te digo te estaría mintiendo.”