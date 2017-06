Luego de que la UCALP avalara el 2×1 a los genocidas, una docente presentó su renuncia

La abogada Florencia Rossomando se alejó de su cargo en la Universidad y publicó sus razones en una carta de Facebook.

La Universidad Católica de La Plata (UCALP) publicó un comunicado respaldando el fallo de la Corte Suprema que le otorgaba el beneficio de la reducción de penas a genocidas, el 2×1. Tras esta decisión, una docente de la mencionada Casa de Estudios presentó su renuncia y manifestó su repudio a través de su cuenta de Facebook.

“Esta Universidad expresa su apoyo irrestricto al respeto que debe la sociedad en general y los integrantes de los restantes poderes públicos a los fallos judiciales”, se lee en el comunicado emitido por la UCALP.

Según publicó Infocielo, las declaraciones que dieron los directivos de la Universidad generaron el rechazo absoluto de una de sus docentes, la abogada Florencia Rossomando, quien finalmente tomó la decisión de renunciar.

En su cuenta de Facebook, Rossomando hizo pública su renuncia en donde detalla los motivos. “El respeto a las instituciones no significa ‘obediencia debida’, que si bien la CSJ tiene la última palabra por ser el último tribunal nacional, ello no significa que los ciudadanos y mucho más quienes trabajamos desde el lugar del derecho, no insistamos en que aquella sentencia que agravian derechos, sean modificados”, sostuvo la docente.

La abogada también destacó las fundamentaciones de la Corte en torno al fallo, “puesto que si esto fuese así permitiría su revisión por los órganos Supranacionales a los que este Estado decidió democráticamente sostenerse”.

Luego de que aproximadamente medio millón de personas llenara la Plaza de Mayo en pedido de la derogación de la Ley aprobada por la Corte, así como también sobre la propia renuncia de los magistrados, son pocas las instituciones y particulares que se animan a “apoyar” la decisión de la CSJ. Uno de ellos fue el cuestionado Monseñor Héctor Aguer, de La Plata, quien hace poco señaló que lo efectuado por los jueces “se ajusta perfectamente al derecho”.

Por último, Rossomando cerró su carta afirmando que "en un tema tan trascendente para nuestro país, es que les presento mi renuncia a mi cargo de docente de la institución".