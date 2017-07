Luis Majul por negarse a ir a su programa: “La última vez dijo ‘no me llamen más’. Bueno, chau, fuiste”

Mujer de pocas pulgas, Mirtha Legrand no se calla nada a la hora de lanzar críticas de amplio espectro al gobierno, a la televisión, por la inseguridad y, también, a los colegas. La diva se mostró indignada (¡indignadísima!) con el periodista Luis Majul y no lo ocultó ni un poquito.

El domingo en su programa Almorzando con Mirtha Legrand, la Chiqui recibió en su mesa a Ari Paluch. Y cuando el periodista comentó que Majul lo visitará en el debut de su nuevo ciclo A24 Md, la diva aprovechó para enviarle un misil de alta potencia.

“Aquí no quiere venir a este programa. No, porque quiere yo que yo vaya y yo no voy a ningún programa. Entonces, si vos no venís, yo no voy, ¿Viste esa cosa? Hace años que no viene. Lo llaman y lo llaman. Y la última vez dijo ‘no me llamen más’. Bueno, chau, fuiste”, concluyó Mirtha, enfurecida.

