Magnus, un galgo

Muchas protectoras de otras ciudades, nos ayudan a ubicar a nuestros galguitos en hogares amorosos. Esta vez, nos toca dar una mano a nosotros. Magnus es un galgo. No es de Baradero, tampoco de San Pedro. El, viene desde Bombal, un pueblito santafesino de 4000 habitantes. No sabe nada de límites geográficos, ni a que municipio pertenece el basural, en el cual, fue tirado como desperdicio. El, solo sabe que no pudo correr suficientes liebres y eso le significó perder todo. Lo importante y urgente era que, Magnus estaba, literalmente, muriendo de hambre y había que ayudarlo!

En esos momentos, surge una energía super positiva entre las diferentes protectoras de animales que deseamos lo mejor para ellos y comienza un excelente trabajo en equipo, teniendo como único objetivo, salvar una vida inocente.

Se planifica la logística, los costos de alimentación, cirugías, análisis, estudios, post operatorio, medicación, recuperación y, cada uno, desde su lugar, empieza a sumar su granito de arena, con la inmensa ayuda de la gente, TU AYUDA que, sin ella, no podríamos hacerlo!

Hace un mes, Magnus llegó al refugio de Actitud Animal. Está con alimentación hiper proteica. Come cada 3 horas. Soportó dos cirugías: extirpación de tumores y castración. Los tumores se mandaron a analizar y esperamos resultados con la esperanza que salga todo bien.

Magnus ignora toda la gente que se está moviendo por su bienestar. Al mirarlo, interpreto que, su forma de agradecer, es mostrarnos como aprovecha cada segundo de su “nueva buena vida”, disfrutanto de largas siestas al sol o en un sofá y animándose a entender que, una mano que se acerca, nunca más volverá a ser un golpe.

Magnus es un galgo, no sabe de donde es, solo quería ser salvado.

Sumate a ayudar! Hay muchos esperando una oportunidad!

Podés colaborar con alimento, traslado, medicamentos, honorarios veterinarios.

Las ong que intervinieron para salvar a Magnus: Protectora de Animales Bombal, Sra. Laura, Guardianes de Galgos y Actitud Animal/Actitud Galgo