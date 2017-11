Mandel: “Desde lo escolar ha sido un año muy bueno”

El Inspector Jefe distrital del área educativa, Profesor Walter Mandel hizo un balance del año escolar en cuanto a lo que respecta a su gestión. Además se refirió a la necesidad de instituciones que formen profesores en Música e Ingles;

¿Cómo fue el 2017 en el área educativa y edilicia?

“Desde lo escolar ha sido un muy buen año, en cuanto a lo edilicio podríamos decir que se están concretando varios proyectos que venían de larga data, en este año se inauguró el CEP 17 con el nuevo edificio, se inauguró el jardín 905, tenemos próximo a inaugurar el jardín 908, que creo que será para inicio del año que viene, porque está prácticamente terminado. Tenemos para inaugurar el CFI que es un anexo de la escuela especial que ya está funcionando, pero creo que para inicio del ciclo que viene va a ser la inauguración oficial. Se resolvieron algunos problemas serios como teníamos durante todo este año y el año pasado, el problema con la escuela 7, sabemos y somos realistas que tenemos escuelas que necesitan ser reparadas y que vienen siendo informadas como riesgo de inicio desde el año 2015, tal es el caso de la escuela técnica, que todavía no ha salido la obra a licitación, justamente el otro día tuvimos una reunión donde participaron las entidades gremiales, los inspectores, el municipio, el consejo escolar, en donde se volvió a reiterar la necesidad de la reparación de un sector del techo de taller de la escuela técnica, que es una obra importante, una obra grande.

Otra cosa que informó el Consejo escolar, que también viene de darla data- desde el año 2011- es la construcción de un aula y los sanitarios en un jardincito que funciona en la escuela 27 de isla- los laureles-, está funcionando en un espacio muy chiquito que era antes la biblioteca de la escuela, esa obra ya a salió licitada, tenemos el nombre de la empresa adjudicataria se llama DAL construcciones y con todo lo que implica construir en la isla, porque no es lo mismo, hay que llevar todo por barco, esa es una obra que estimamos que prontamente va a dar inicio y desde lo educativo estamos permanentemente trabajando codo a codo con el equipo de inspectores y los directores de las escuelas para que cada día se pueda llevar adelante el acto educativo de enseñar y de aprender”.

¿En que quedó la posibilidad de incorporar la carrera de Música o la extensión del Conservatorio de San Pedro?

“Ese es un tema que se tocó en esta última reunión y la semana anterior también en la mesa distrital de educación y trabajo, y bueno, ambas mesas decidimos continuar insistiendo en la extensión del conservatorio de música de San Pedro, pero también como novedad a propuesta del representante legal de la Obra Educativa Parroquial también se puso sobre la mesa la posibilidad de que ellos puedan gestionar un Instituto de Música de nivel superior, porque ellos tienen el espacio, así que bueno esa posibilidad también quedo abierta y esta bueno que se empiece a dar a conocer, si bien lo que va por gestión privada no pasa por esta jefatura distrital, si es un tema que nos involucra como distrito a todos y es una real necesidad que tenemos en Baradero de contar con una institución que forme a los chicos en la parte musical , para después contar con docentes de música cosa que están en falta en Baradero. Docentes de música por un lado y docentes de ingles por otro, por lo tanto también en el Instituto Nº 115 Marcos Sastre se están haciendo las gestiones para que se posibilite la creación del profesorado de Ingles, esa serian como dos carreras que se están solicitando, no tenemos el ok ya para arrancar, pero bueno desde el ámbito local se iniciaron las gestiones para poder seguir avanzando.”