Maravilla Martínez debuta en cine con “Pistoleros”

Sergio Maravilla Martínez abandonó el boxeo y rápidamente mostró su gusto por el mundo del espectáculo, con historias como su romance frustrado con Andrea Estévez

El ex boxeador está preparando su llegada a la pantalla grande. El actor protagonizará la película Pistoleros. Se tratará de una historia de bandidos rurales y está ambientada en los años ’60, más precisamente durante la presidencia de Juan Carlos Onganía. Está inspirada en la vida de Isodoro Velázquez, uno de los últimos de estos míticos quebrantadores de la ley.

El proyecto es codirigido por Juan Palomino y Nicolás Galvagno. “Con Nico (Galvagno) vamos al mismo peluquero. Una vez el peluquero me dijo que Nico me quería conocer, como si yo fuera una celebridad. De hecho yo no me siento así. Nos pusimos en contacto, y me ofreció participar en la peli. Me llevó el guión y me preguntó con qué personaje me sentía identificado. Cuando le dije, me aseguró que era el mismo que había pensado para mí“, aseguró a diario Uno.

“Para mí es un flash porque recién estoy empezando, es mi primera película, antes cuando era luchador, estuve filmando documentales para HBO; sin embargo esto es diferente, tenés que estar extremadamente concentrado“, agregó Maravilla.

