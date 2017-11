Marcelo Tinelli, Victor Hugo Morales y Roberto Pettinato, víctimas de la crisis en el Grupo Indalo

En medio de una fuerte crisis económica que sacude al Grupo Indalo –propietario de medios como C5N, Ideas del Sur y radios como POP, Mega, Vale y One– se decidió desvincular a dos importantes conductores: Víctor Hugo Morales y Roberto Pettinato.

El malestar dentro del grupo había tomado relevancia primero cuando el conductor Marcelo Tinelli anunció la falta de pago de los sueldos de él y su equipo de Showmatch –abarcando desde producción hasta viáticos, pasando por el jurado del Bailando por un sueño–.

Tinelli determinó días atrás rescindir uno de sus contratos con el grupo y la efectuó en medio de un acuerdo con El Trece para poder continuar con su ciclo y comenzar a resolver la falta de pagos.

A esta situación se sumó hoy la decisión de que Victor Hugo Morales ya no forme parte del equipo de C5N. El conductor ya no saldrá al aire esta tarde pese a que el programa sí continuará y mantendrá el mismo nombre.

“Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!“, tuiteó Víctor Hugo.

A su vez, este viernes 17, también será el último programa de Roberto Pettinato con su programa La hormiga imperial en C5N.

El humorista también fue desvinculado de la señal y también aprovechó su cuenta de Twitter para despedirse.

“Gracias a todos los fans de la hormiga imperial. Mañana viernes último programa, real en vivo”, escribió Pettinato. Había llegado al Grupo Indalo hace un año en manos de Ignacio Rosner.

Se espera que el Grupo Indalo haga su descargo en las próximas horas y explique que pasará con el resto de los empleados y cuáles fueron los motivos que llevaron a estas desvinculaciones.

Antecedentes. En septiembre, Roberto Navarro también fue corrido de C5N. Según trascendió en su momento, el periodista kirchnerista había tenido un fuerte cruce con Federico Maya, gerente general de Contenidos de ese canal y esto motivó el despido.

Según Navarro, su salida fue un acto de censura y apuntó directamente al Gobierno Nacional. “Días después de las elecciones del 13 de agosto, supe por una fuente oficial que el Gobierno le exigió mi salida al propietario del canal y le sugirió que intente antes lograr mi renuncia”, había manifestado.

