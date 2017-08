Marchione: “El peronismo debe ser orgánico, lo que interesa es el movimiento no los hombres”

El sindicalista jubilado José Marchione, quien finaliza en diciembre su concejalia suplente por el Frente Renovador Peronista y anunció su alejamiento del massismo, habló sobre la actualidad del justicialismo en Baradero y discrepó con la desición de Juan Cesar Lischetti de no formar parte de la lista de Unidad Ciudadana que encabeza Aldo Carossi.

Marchione, dijo tener un gran afecto por Lischetti pero que considera que debería priorizar el movimiento.

¿Por qué no coincidís con la decisión de Juan Lischetti?

“Me pone contento que en el peronismo surjan figuras como Lischetti, Juan Ramos, Erroz, pero yo separo la diferencia que él puede tener con Carossi y yo voy al aspecto que es lo político.

El va en una fracción que es el peronismo y si vos queres defender el lema del peronismo tenes que tener en cuenta que él gana gobierna y el que pierde acompaña, primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres.

Que es lo que me interesa de esta contienda- más allá de las diferencias políticas que él pueda tener con Carossi- es que el movimiento no se pierda, no se diluya, porque sino lo que esta haciendo con esa actitud de decir yo no voy a integrarme a la lista de Carossi porque tengo diferencias con Carossi, no vas en contra de Carossi, vas en contra de lo que te dice el movimiento, ahí voy yo, en eso no estoy de acuerdo, después estoy de acuerdo con el que acá no tenemos una unidad básica, estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que él dijo”.

¿Juan sostiene que planteó una interna contra el carossismo y ahora juntarse sería traicionar a quienes lo votaron?

“Si vos te presentas en una interna tenes que ser orgánico, si vos te presentas en una interna y te dicen que el cuarto concejal de la lista ganadora es tuyo vos lo tenes que poner, después las diferencias que podamos tener desde Juan Ramos, Juan Lischetti, Santiago Erroz – hasta yo las tengo- con la actual conducción del peronismo. Porque lo que pasa hoy en Baradero no es casualidad, como puede ser que el peronismo saque 3.000 votos, no puede ser, algo esta mal, donde se discute eso en el partido, tenemos una unidad básica y estoy con los que dice Juan, no hay una unidad básica, entonces juntémoslo y exijámosle a la autoridades del Partido Justicialista que queremos la unidad del Justicialismo en Baradero, ya se lo dije a Carossi el otro día, acá hay que organizar el Partido Justicialista, esto no puede seguir más, el partido Justicialista no puede funcionar más en donde está”.

¿Tu pensamiento no esta tan alejado de Lischetti?

“Hay un sector de la sociedad que no esta de acuerdo con Carossi, hay un rechazo hacia Carossi, entonces juntémonos aquellos que queremos un peronismo distinto y digámosle a Carossi mire compañero usted tiene que dar un paso al costado, ya se terminó, pero donde lo tenemos que hacer a eso, en la mesa de debate, pero mientras tanto vos tenes que ser orgánico, porque a mi lo que me interesa es el movimiento, no los hombres, porque los hombres pasan y los movimientos quedan.

Yo le tengo un profundo respeto a Juan y considero que ha hecho una muy buena elección- sin nada-, me hubiese gustado que pudiéramos tener una pata más del sindicalismo dentro del Concejo Deliberante”.

¿Crees que todo el peronismo debe unirse pensando en el futuro?

“A mí me interesa saber como nos vamos a presentar entre dos años en Baradero. Tenemos que buscar la figura, quien va a representar a nivel local al peronismo, vamos a lograr sacar un buen candidato si somos capaz de juntarnos, sentarnos en una mesa sin ambiciones personales, sí pertenecemos al mismo palo, no puede haber muchas diferencias. Yo no puedo sentarme con alguien que tenga ambiciones personales de por medio, yo debo sentarme con el compañero privilegiando el movimiento, el partido político- como vos lo quieras llamar- primero esta eso, después estamos nosotros, después en consenso con la mesa y en consenso de los afiliados que pueda tener el partido buscamos el candidato, pero que al candidato lo elija la gente.”