Marchione: “Fernanda tiene que ir a la Provincia y Nación, y echarlos a todos a la mierda”

El experimentado gremialista papelero jubilado José Marchione habló sobre la crisis laboral que vive Baradero, el papel de la Intendente, los sindicatos y arremetió duramente contra el gobierno provincial y nacional que con Macri a la cabeza a dejado desamparado al pueblo en defensa de los intereses privados.

¿Mucho se habló del papel de la intendente en el conflicto laboral, incluso los sindicatos unidos la criticaron duramente, qué opinas vos al respecto?

“En cuanto a la Intendenta yo la hubiera incluido en la movilización que se hizo del SOERM hasta la intendencia, conmigo a la cabeza, no entre el público, yo la paro a la Intendenta que agarre la bandera conmigo y caminemos hasta la Intendencia para que esa foto o ese caminar de la Intendenta con todos los trabajadores una vez que se haga público, se den cuenta que la Intendenta no está en contra, sino a favor de los trabajadores o sea que está defendiendo las fuentes de trabajo de Baradero. Que lo está haciendo no sé si bien o mal, me parece que está actuando y está actuando hasta adonde a ella le puede dar el cinturón, tampoco le pidamos peras al olmo, porque esto no depende de Fernanda Antonijevic, es mi opinión. Esto es político más a nivel provincial y nacional, Fernanda no puede llamar a los directivos de Atanor como lo puede llamar el gobierno provincial y nacional y ponerlos en vereda. Vos no tenes un gobierno que le de protección a las empresas y si vos no tenes eso, por más que Fernanda agarre la bandera, se ponga el cuchillo entre los dientes y salga a caminar no va a lograr nada”.

¿Si quisiera, crees que políticamente Fernanda le puede pasar factura a Provincia y Nación por dejarla sola?

“Fernanda tiene que ir a la Provincia y nación, echarlos a todos a la mierda y decirles bueno se acabo muchachos a mi me votaron por Cambiemos y si esto es Cambiemos se van todos a la mierda y si muero, muero con las botas puesta. Si vos no tenes el amparo de aquellos que son tus pares, con sacarme la foto no logro nada”.

¿Los sindicatos se quejan por la falta de compromiso del Ministerio de Trabajo, cuentan que le prestan la mesa para que discutan y no hacen nada mas?

“El Ministerio de Trabajo no fue hecho para defender las empresas, fue hecho para defender al trabajador. A mí no me llama la atención este Ministerio de Trabajo, como me va llamar la atención sabiendo de la raíz política que viene. No entienden, no ven nada, no palpan nada, no tienen sensibilidad, les importa un carajo lo que le pasa a la gente humilde. A mí no me sorprende ni la actitud del Ministerio de Trabajo de Provincia, del Ministerio de Trabajo de Nación ni hablemos porque yo me acuerdo quien era el padre de Triaca, vos crees que esa gente me va a defender a mí, vos crees que Macri va a salir a defenderme a mí, lo que dijo ayer de la escuela pública ayer fue terrorífico, yo me eduque en la escuela pública y le doy gracias a los maestros por la educación que me dieron, porque me enseñaron los valores de la vida”.

¿El problema no radica también en la pasiva posición de la CGT?

“Si acá no se toman cartas en el asunto y los que tienen que defender los derechos de los ciudadanos comunes como nosotros realmente no se ponen en su lugar, porque acá yo siempre dije que los trabajadores estamos golpeando la puerta equivocada, yo no iría a golpearle la puerta al gobierno porque del momento que ganó Cambiemos y se sentó en el sillón de Rivadavia Macri, he leído la historia Argentina, yo sé y sabía muy bien lo que iba a ser Macri, no me imagine que iba a ser para tanto, pero sabía. Pero nosotros los trabajadores no tenemos que ir golpearle la puerta al gobierno, nosotros tenemos que golpearle la puerta a nuestros representantes de la CGT que son los que nos tienen que defender , salir a las calles y poner las que hay que poner para que estas cosas no sucedan. Sabemos quiénes son los Sindicalistas gordos de la CGT, pero los que tenemos que hacerlos caminar somos nosotros, porque si cuando se hizo la movilización de la CGT, la gente que estaba ahí no le hubiera exigido el paro general, la CGT no sé si lo hubiera hecho y pará porque todavía no está hecho el paro.

Yo no me olvido algo que dijo el hijo de Moyano que tiene mucha experiencia y está donde está, porque es el hijo de, cuando se votó la Ley anti despidos, dijo ahora vamos a ver si Macri tiene los huevos para vetarla y se la vetó, ahora yo estoy esperando que pongan los huevos ellos.

No nos engañemos, sí los mismos dirigentes de la CGT votaron a Macri, iban a la Quinta de Olivos y se reunían ahí con Macri y chupaban ahí con Macri, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, el negro Moyano, el Momo Venegas, entonces que le vamos a pedir peras al olmo si vos sabes cómo piensa este gobierno”.

¿Es verdad que queres armar una mesa sindical de los jubilados?

“Ahora van a apretar al PAMI, ahora viene lo más triste y en Baradero tenemos que formar una mesa de jubilados, donde los jubilados hagamos conocer nuestra voz de protesta a quienes hoy manejan el PAMI. Porque sabes que pasa al PAMI ya se lo morfaron y te digo más si esto sigue así como va, no sé si nos van a seguir dando los dos aumentos por año como nos daban y no sé si no nos van a seguir dando los remedios como nos estaban dando. Nadie quiere que a un gobierno le vaya mal, por más que este gobierno no sea de mi palo y de mi ideología.

La última vez que estuve con los muchachos de los sindicatos unidos les pedí que en la mesa sindical esté la pata jubilada, porque también nosotros tenemos problemas y acá no es cuestión de olvidarse de aquellos que en su momento luchamos e hicimos grandes a las instituciones gremiales, me dijeron que sí, que tenía razón, que lo iban a tratar en la próxima mesa”.