María Teresa Trappo cumplió 108 años

El 19 de mayo cumplió 108 años, la señorita María Teresa Trappo y como todos los años no podíamos dejar de estar presentes y festejar el natalicio de la mujer más longeva de Baradero.

Lo que no llegamos en fecha nos perdimos la torta y la fiesta, pero la encontramos disfrutando de los mates de la tarde, una costumbre de más de 100 años.

Doña Teresa nació en Baradero en 1909 y trabajó hasta que cumplió los sesenta a la par de los hombres.

“No tuve estudios, apenas llegue hasta tercer grado nada mas, después ya empecé a trabajar en el campo, hacía de todo, ordeñaba las vacas, andaba a caballo, cuidaba los cerdos, le ayudaba a los chicos a juntar y sacar las bolsas de maíz del campo, cortaba leña, todo trabajo bruto. Nos levantábamos a las cuatro de la mañana a ordeñar las vacas y hasta las 20:30 hs. No parábamos. No había como ahora luz eléctrica. En ese tiempo no había nada”. Cuenta Teresa, recordando su extensa vida.

Jamás se casó, ni tuvo hijos, conserva la vista intacta a tal punto que no usa anteojos porque no los necesita, come de todo y le encanta la carne a la parrilla. Está rodeada de muchos seres queridos que la cuidan y la miman como si fuera “la Abuela de todos”.

Tengo mucha familia, muchos amigos todos me dicen tía ahora, yo viví cerca de Portela primero, después cerca de el Paraje “El Torito” y de ahí ya nos vinimos para el pueblo. Estábamos con una prima mía y un hijo de ella que después falleció y quedamos las dos solas, entonces nos vinimos en el año 75 para acá, después falleció ella también y yo me quede sola”.

De su juventud recuerda como esperaba con mucha expectativa el baile de campo que se hacia una vez al mes;

“Quede huérfana cuando tenía 12 años y tenía cuatro hermanos más chicos que yo, en total éramos 8, una vez por mes iba a un baile, antes no había como ahora todos los días, eran lindos uno se divertía mucho, pero había que esperar un mes y se hacía largo, empezaban a las nueve de la noche y terminaban cuando salía el sol, no era como ahora que empieza a las seis de la mañana. Íbamos a los bailes del torito, de Portela”.

Algo que nos incluye a todos y se repite en el pensamiento de los mayores, es la pérdida de valores y en el caso de Teresa no es la excepción.

“En esa época la gente no era tan orgullosa como ahora, porque ahora hay gente que es mala, antes no era así, todos éramos amigos, toda gente buena, nos tratábamos de usted. había más respeto”.

María Teresa Trappo se encuentra entre las mujeres más longevas del país, vive en nuestra ciudad y como todos la fuimos a saludar. Feliz Cumpleaños!!!