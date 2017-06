Mario Pergolini: “A Macri le falta calle para entender la sensibilidad social”

Mario Pergolini habló de la actualidad política del país; se refirió a Cristina Kirchner, Mauricio Macri y opinó sobre la posibilidad de que Marcelo Tinelli sea presidente.

En entrevista con La Nación +, Pergolini afirmó que “La grieta es de un hartazgo insoportable. Es muy difícil superarla porque se ha enquistado en lugares demasiado minúsculos”.

“Estamos condenados a unitarios y federales, rojos y blancos, Boca y River. Da bronca, porque no estamos hablando nunca de un país”, agregó.

Para el conductor y empresario, la crisis es “algo cíclico”. Para ejemplificar, recordó: “Hace años hice Algo habrán hecho, un programa de historia. Mientras lo íbamos grabando yo decía ‘es cíclico’. Había peleas, y no puede ser que nos sigamos peleando entre formatos de políticas y no hablamos de un país. El que levanta el dedito antes estaba haciendo otra cosa y el que estaba en otra cosa conspiraba contra el que levanta el dedito. Es bastante angustiante, es muy difícil proyectar“.

“No creo en la política como una propuesta real transformadora. Estamos hartos, no sabemos en dónde se están moviendo las sociedades. En Argentina estamos muy atrasados, la mirada política en el país es para tomar distancia, porque están las mismas peleas, las mismas pavadas. El Congreso que no trabaja, hay deserción en el colegio. No hay un plan de país sustentable en los últimos 15, 20 años, no hemos logrado formar una burguesía interesante que pueda hacer un desarrollo para lo que vienen atrás, no hemos logrado hacer una costumbre de estudio y trabajo, las importancias están en otros lados, tenemos un gran déficit ahí”, cerró al respecto.

Sobre la evolución de la tecnología sobre los medios, sostuvo que “Los medios están cambiando, la generación de contenidos también (…) Hoy a un programa como CQC le ganaría Twitter, nadie esperaría una semana. La gente tiene rápido los goles, la información, hoy un youtuber regala talento y es un cambio muy grande”. “La radio, le guste a quien le guste, está perdiendo oyentes. No hay menores de 25 años escuchando radios”, subrayó.

Luego, al preguntarle por una posible candidatura presidencial de Marcelo Tinelli, opinó: “No hay dudas que es un tipo de gestión y que le gusta. En todo lo que se ha metido, por competitividad o porque le parece que tiene algo para llevar adelante y lo lleva. Pero creemos que con cierto apoyo popular, tiene que haber apoyo en todo, todo el tiempo. Si tiene ambición política, estaría bueno ver qué mirada de país le gustaría tener.”

“Creo que recibió su sopapo cortito en la AFA, el juego de la política no es muy distinto al de la AFA. Es alguien muy convocante, sin dudas querido, hay que ver cómo funciona“, agregó.

Respecto a Mauricio Macri, dijo: “O peca de ingenuo, o no entendió el juego. Yo mejoraría mucho la comunicación, porque en esos pequeños detalles que terminan siendo grandes, se lo devoran. Porque no es que se lo comen, se lo devoran. Falta calle para lo que es la política argentina, falta calle para entender la sensibilidad social. A veces el costo humano es muy grande y los números no son muy alentadores. En el medio estamos nosotros, que la estamos pasando mal”.

Sobre Cristina Fernández de Kirchner: “Es difícil dar una definición única sobre la expresidenta. Una vez tuve en una charla con ella y con Néstor porque lo insulté a Moreno. Cada vez que alguien me pregunta cómo fue esa reunión o cuál fue la sensación, yo siempre digo que si bajara un marciano y estábamos todos igual vestidos de la misma edad y le preguntás sin que nadie hable quién creés que manda, hubiera dicho ella. Tiene esa cosa de poder y de líder, pero su propio discurso fue atomizado por ella misma”, contó, además de criticarle no haber entregado el mando y haber generado las PASO para luego no usarlas.

Por último, reflexionó: “Es culpa nuestra. Nosotros los elegimos, nosotros hacemos nuestro líderes. Hemos perdido un poco cierto norte de lo que es el esfuerzo, el desarrollo, el trabajar, el agachar un poco la cabeza y entender de que no somos lo que fuimos. No tenemos industriales que piensen en conjunto. No tenemos gobernantes. No trabajan en el Congreso, es medio insultante todo todo el tiempo“, concluyó.

