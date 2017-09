Maroli fue intendente por 10 días

El médico reemplazó en el cargo a Fernanda Antonijevic. En estos días firmó documentación y mantuvo reuniones con el director del Hospital, el secretario de Gobierno y el presidente del Concejo Deliberante, entre otros.

Como lo informamos en nuestra edición pasada, el Dr. Claudio Maroli asumió como intendente municipal por 10 días para reemplazar a Fernanda Antonijevic quien se tomó una licencia por vacaciones.

Como Maroli es concejal pidió licencia a su cargo legislativo pero a su vez tuvo que solicitar otra licencia más, sin goce de sueldo, en el ANSES ya que es el titular de la oficina en nuestra ciudad.

“Cuando asumí en el ANSES renuncié a mi dieta como concejal pero no tuvo objeciones para ocupar, de esa manera, los dos cargos. Lo que no podía era cobrar por las dos tareas. Y para asumir como intendente pedí licencia sin goce de sueldo en ANSES”, explicó Maroli quien se refirió a esta situación de ser intendente por 10 días. Hoy vence se breve mandato.

“Estamos acompañando esta gestión, en estos días fue cumplir con la urgencia de firmar algunos expedientes, no hay grandes cosas, ya estaba todo organizado”, dijo el intendente. Maroli no es la primera vez que suple a Antonijevic, ya lo hizo el año pasado. “Durante esta licencia que se tomó Fernanda, uno no puede tomar grandes decisiones, es cumplir con los trámites diarios del municipio; de hecho, las grandes decisiones las toma Fernanda, compartida con todo su gabinete”, indicó.

También aclaró: “Un municipio no se queda estancado porque falte una persona, esto es un equipo que trabaja mancomunadamente para brindarle lo mejor a la ciudadanía de Baradero”.

“Lo que sí estuve hablando con el director del hospital para ver en qué podemos ayudar en el área de la Salud, mantuve reuniones con el secretario de Gobierno Martín Genoud y con Martín Cárdenas, presidente del Concejo”, manifestó Maroli.

Una de sus ideas, en el ámbito de la Salud, es utilizar los cardiodesfibriladores automáticos, que gestionó Antonijevic ante el Gobierno Provincial, en lugares donde concurren muchas personas; por ejemplo, el Polideportivo Municipal donde concurren entre 300 y 400 alumnos y deportistas diariamente. “Incluso se pueden gestionar cardiodesfibriladores para todos los clubes, esperamos poder concretarlo”, mencionó.

Los reclamos vecinales surgen todas las semanas, por diversos motivos, entre ellos: mal estado de calles, la falta de una vivienda digna. “Realmente espero que en el corto plazo todos puedan tener un empleo digno para acceder a una vivienda como corresponde, a la educación, a la salud”.

Publicado por La Autentica Opinión (edición del 01-09-17)