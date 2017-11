Maroli le pidió la renuncia a Rabellino y desató la interna oficialista

El miércoles de la semana pasada, el Dr. Claudio Maroli, quien hasta hoy fue Intendente interino por la licencia pedida por Fernanda Antonijevic, decidió pedirle la renuncia a Marcos Rabellino, administrador contable del Hospital Lino Piñeiro.

Los fundamentos del edil del PRO, fueron que Rabellino había sido puesto en el cargo por la anterior gestión y que si bien al principio se lo mantuvo en el puesto para colaborar en la organización de nosocomio junto a Marcelo Daubian, transcurridos dos años el municipio no podía darse el lujo de tener dos personas ocupando el mismo puesto.

Esta medida, generó enojo por la forma que se llevó a cabo, ya que la argumentación, Maroli la dio a medios periodísticos, pero jamás habló del tema con el funcionario Daubian, con quien se había reunido 24 hs. antes de echar a Rabellino.

El intendente interino, manifestó que la medida fue consensuada con Antonijevic, algo que desconoce el hombre de la UCR en Cambiemos.

Daubian, logró formar un importante y comprometido equipo de trabajo, cuyos logros se observan a diario, es un funcionario que dejó la actividad privada, contratando un farmacéutico que lo reemplace en su farmacia para dedicarse de lleno al hospital.

Fue presidente de la UCR y uno de los generadores de la alianza política local que derivó en Cambiemos. Aunque muchos lo nieguen este accionar del Maroli, generó la primera interna del gobierno comunal, que sucede, increíblemente, a menos de un mes de haber ganado las elecciones apoyados por casi el 50% de los votos.

BTI entrevistó al administrador del nosocomio local, quien se mostró molesto, y si bien fue cauteloso, anticipó que esta actitud obliga a un replanteo en la forma de gobernar.

¿Estabas al tanto de la medida que iba a tomar Maroli como intendente interino?

“Eso fue informado hacia mi persona, no fue consultado, porque la verdad me tomó por sorpresa. Y todos suponemos, pero no puedo aseverar hasta donde llega el conocimiento que tiene la Intendente, no hable con ella, estoy esperando que venga para tener una charla con ella.”

¿Era importante la labor que desarrollaba Marcos Rabellino?

“Si de algo me puedo jactar en esta tarea que estamos haciendo en el hospital día a día es que teníamos un grupo de trabajo muy armónico, en el cual las tareas se distribuían y cada uno se dedicaba a una cosa pero tranquilamente todos sabíamos lo que hacíamos. La verdad que estábamos en pleno control de lo que es farmacia, medicamentos, estábamos metiéndonos en áreas que jamás se habían controlado y la verdad que tratar de que se rompa un grupo de trabajo en la cual trabajamos de manera muy armónica, no es algo agradable, pero es una decisión tomada a la cual a mi me informaron, no fue una decisión mía, ni me consultaron tampoco”.

¿Estás enojado, sentís que te pasaron por arriba?

“Son cosas que internamente seguramente vamos a hablar, cuando corresponda y cuando estemos todos los actores que tenemos que estar en la determinación esta-porque si no pierde objetividad-, creo que esa charla nos las debemos. No todos nos manejamos iguales en la vida y cada uno tiene una forma de manejarse, yo trato de no lastimar a otros, si tengo que tomar determinaciones, las tomo obviamente, ahora de donde partió la toma de esta decisión no lo sé, entonces creo que primero tengo que hablar con los protagonistas para después poder sacar mis conclusiones yo también, porque la realidad es que esto me involucra de pleno, que me hayan sacado una persona que colaboraba todo el día en mi grupo, pega de pleno. Creo que lo bueno que hemos logrado en el hospital en este tipo de gestión, es porque teníamos un grupo de trabajo que respondía ante cada necesidad”.

¿Maroli no te comentó sobre el pedido de renuncia a Rabellino?

“Yo tuve el día anterior una reunión con Maroli, en privado y ese tema no se tocó y al otro día me citan para informarme ese tema. Tampoco me lo informo él a mí, pero eso es por un tema que está muy cargada la agenda y no podía, pero la decisión tomada tampoco me la dio Maroli”.

¿Él argumentó en los medios que había dos funcionarios en el mismo puesto?

“El que viene a diario al hospital sabe que quien toma las decisiones soy yo, aparte Marcos lo tenía muy claro, porque él era consciente cómo funcionaba el equipo, así que basta remitirse a la gente que viene al hospital asiduamente como para vea como nos manejábamos el grupo y por donde pasaban las determinaciones, la última palabra era mía obviamente”.

¿Crees que esto responde a una interna?

“Yo estoy convencido que este grupo de trabajo se tiene que fortalecer aun mas, la responsabilidad que recibimos en las urnas las tenemos que trasladar al escritorio todos los días. El puesto político se debe tomar con la mayor responsabilidad y quien demuestre día a día en su trabajo va a salir fortalecido, yo creo que el que se siente en los laureles, comete un error que va a durar poco tiempo. Estas decisiones que tomaron si es para el bien del grupo- cosa que yo dudo-, si se fortalece bienvenido sea, pero esa es una charla que nos debemos internamente, cara a cara, para definir ¿Que es lo que queremos?, ¿Hacia dónde vamos? y ¿Que pensamos cada uno?.”