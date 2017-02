Martín Brignoli un Juez de Faltas diferente a los demás

El Doctor Martín Brignoli tiene poco mas de 30 años y desde hace un tiempo es el Juez de Faltas de la Ciudad de San Nicolás, su manera de atender a cada infractor y especialmente sus fallos fueron ganando estado público y sorprendiendo a la comunidad.

Bajo la premisa de que el infractor rompe el código de convivencia y por ende, en ese acto no respeta vivir en una sociedad, Brignoni analizó los elementos jurídicos con los que contaba y comenzó a fallar de manera totalmente diferente a como ocurre en otras localidades, incorporó el trabajo comunitario, la responsabilidad de los padres en caso de ser menores y el pago de las multas por medio de donaciones a instituciones o personas que por problemas de salud necesitan un tratamiento y no cuentan con recursos.

Martín, eligió el camino más complejo, pero que en definitiva cumple con el objetivo de un Juzgado de Faltas, que es sancionar pero fundamentalmente tratar de concientizar de que todos somos parte de una sociedad y si cometemos un error podemos redimirnos, pedir perdón y aprender la lección.

BTI dialogó con Brignoli quien habló sobre este desafío diario en su función:

¿Cómo surge la idea y sobre que fundamentos elaboras tus fallos?

“Esto comenzó hace más o menos tres años y medio generalmente cuando uno tiene o cree tener una buena idea esa buena idea surge sin querer primero y después uno la va instrumentando más oficialmente. Me parece que una persona cuando infracciona un código de faltas urbano, un código de convivencia, cuando se pasa un semáforo en rojo, se va en un vehículo con un menor de edad poniendo en peligro su existencia o cuando rompe el juego de una plaza, me parece que una persona que vive en sociedad, deja de vivir en sociedad por un tiempito y se transforma en una persona anti social.

En este caso lo que nosotros tenemos que hacer para cerrar ese ciclo y que la persona no vuelva a recaer en una situación de este tipo, tengamos en cuenta que nosotros como jueces analizamos derechos contravenciones, no derecho civil, ni derecho penal que son otros fueros en la cuales se encargan jueces civiles, comerciales y fiscales, acá nosotros analizamos inconductas que si bien no son tan graves, si uno no las pena o no le da un tratamiento determinado indefectiblemente derivan en delitos o en situaciones que nosotros podíamos haber evitados si trabajamos en consecuencia”.

¿Este sistema de “multas” se aplica en las infracciones de tránsito?

“Nosotros trabajamos muy fuerte en todo lo que es tránsito y transporte porque creemos que va completamente ligado a que acontezcan accidentes de tránsito en los cuales lamentablemente en la Argentina tenemos una estadística monstruosa con respeto a lo que son los accidentes de tránsitos y a la imprudencia a la hora de manejar un vehículo y tenemos muchos muertos por día en la República Argentina, los municipios no somos la excepción y menos en la provincia de Buenos Aires que están inmensamente poblados, por eso nosotros queremos trabajar no solamente muy fuerte en lo que es la prevención, sino también en dar al ciudadano la posibilidad de que en la sanción saquemos definitivamente ese plurito de que solamente el derecho contravencional esta para recaudar y no para aprender absolutamente nada, si bien la gente cuando paga aprende, nosotros lo que queremos es directamente conectar a una persona que fue infractor a una ley contravencional, a un código de faltas, directamente con un caso de la vida real de la ciudad, en la cual pueda devolver la dignidad que le hizo perder a la sociedad infraccionando, nadie hace queriendo este tipo de actitudes que afectan en general a la ciudadanía en sí”.

Me parece muy bueno el concepto de que el infractor figurativamente lastima a la sociedad en su conjunto, ¿de qué manera paga por ese error y si se genera conciencia?

“Un menor de edad sacó el caballo de una calesita de su base y se sacó fotos haciendo alardes de una situación como de chiste o de broma, esto es un mal ejemplo porque puede otro menor reiterar la conducta y quedamos como una sociedad pasiva que tácitamente acepta la inconducta de este tipo y estamos medios cansados de escuchar yo no puedo hacer nada, son menores y cuando nosotros le buscamos a la vuelta a un instrumento legal que tenemos a la hora de asumir que es el código de faltas y tratamos también de tener un poco de inventiva y creatividad conectando esos hechos con la posibilidad de darle al infractor aparte de la posibilidad de pagar, hacer un trabajo comunitario que le devuelva a la sociedad algo de lo que le quito infraccionando o haciendo una donación a una institución de bien público o intermedias como son las cooperadoras escolares de nuestro partido o conectando con casos muchos más graves que son chiquitos nicoleños en estos casos que tienen enfermedades graves y necesitan mejorar su calidad de vida, son situaciones completamente reales que les toca vivir a veces a mamá o papá que tienen que sobrellevar una lucha casi diaria para mejorar su calidad de vida y me parece que conectar un hecho de una inconducta, de un acto de vandalismo o ir con dos chicos con una moto o ir con un caño de escape no original generando un ruido al entorno, son inconductas que si bien algunos no las consideran muy graves sí ameritan que la conectemos a un hecho como este y darle la posibilidad al infractor de reivindicarse a la sociedad de esta manera”.

¿Imagino que al principio no tomaban muy en serio estos fallos?

“A principio la gente lo tomaba con un poco de incredibilidad porque tenía miedo que esto quedara en la nada, como que los trabajos comunitarios que realizan los infractores no estuvieran monitoreados y no se realizaran, siempre recordando que un trabajo comunitario debe ser voluntario e inclusive tenemos ya infractores que vienen, se presentan al juzgado a realizar su descargo y ya directamente ofrecen hacer un trabajo comunitario con alguna tarea que ellos puedan realizar por ejemplo como cortar pasto en plazas, como arreglar juegos de alguna plaza pública, ayudar en hogares de niños, en centros comunitarios, etc”.

Generalmente un Juez de Faltas se basa en lo que marca la Ley, escucha el descargo, redacta un fallo y se terminó, lo tuyo intenta mejorar la sociedad, aportando desde tu lugar.

“Era el miedo que yo tenía al asumir una función de este tipo, yo no tenía ni siquiera 30 años cuando asumí la función en el 2011 y mi miedo era recaer en una situación de ese tipo. Yo no tenía ganas de ser una persona que atiende un escritorio fingiendo firmar expedientes, nos tomamos muy en serio lo que es la seguridad vial, acá estamos hablando de complicaciones, de gente que puede morir en un accidente de tránsito, que ha vivido con rehabilitaciones, son complicaciones que afectan a toda una familia cuando se afectan ese tipo de entorno. Mientras tantos hay que trabajar fuerte y generar este tipo de opciones para la ciudadanía en estos tiempos que estamos viviendo.”

Fotos: Gentileza de Diario El Norte y El Informante de San Nicolás