“Martín marcó un antes y un después en mi vida”

Carolina Ballestrero, tiene tres hijos, el mayor es Martín que tiene Síndrome de Down, viven en Baradero, se dedican a fabricar bolsas ecológicas y sueñan con que algún día todos tomemos conciencia y volvamos a usar la bolsa de los mandados.

Carolina siempre dice que cuando nació Martín, primero fue un gran impacto, pero una vez superado su vida cambio para siempre y para bien.

Cuando Tincho creció decidió invertir en un emprendimiento familiar que le permitiera trabajar junto a su hijo. Así nació ECO Bolsas, primero las compraron los amigos, luego se instalaron en las ferias de artesanos y posteriormente comenzaron a ofrecerlas a los comercios e industrias.

Hoy el micro emprendimiento sigue creciendo y han incorporado mas herramientas para mejorar el producto.

Mientras algunos se sientan a lamentarse, Carolina eligió apostar a la vida.

¿A crecido el emprendimiento familiar?

“Estoy muy contenta de eso porque la sociedad está respondiendo muy bien y bueno lo principal de esto es que se pueda a tomar conciencia sobre lo que significa ECO bolsas. Las ECO bolsas surgen para más nada reducir las cantidades de las bolsas de nylon que se manejan en el mercado”.

¿Siguen invirtiendo para mejorar el producto?

“A medidas que uno va metiéndose en lo que es el mercado va tratando de innovar con cosas nuevas que es lo que nosotros vamos proponiendo con Tincho día a día, es decir fuimos viendo también que nos pedían los clientes, implementamos colores nuevos, combinaciones en colores de hilo y manija y después siempre vamos tratándonos de superar nuestra calidad, de superar nuestras propias cosas y lo nuevo que agregamos ahora es que arrancamos con todo lo que es sublimación y ya estamos incursionando en lo que es serigrafía, que es otro tipo de estampados que nos va a permitir salir de lo que es la friselina para poder hacer algo en tela o artillera, porque nos han podido bolsas con más resistencia, por ejemplo en locales donde venden cosas con mucho peso, para poder entregar los productos en bolsas con más resistencia”.

¿Mas allá de lo comercial, existe un compromiso con el medio ambiente y lograr erradicar las bolsas de nylon?

“Cuando tuvimos la reunión con Ezequiel González y los comerciantes, sé les pregunto cuantas bolsas entregaban habitualmente y la respuesta fue 40.000 bolsas camisetas por mes, hace la suma de cuantas terminan por día en el basural. Una bolsa de supermercado ecológica tiene la capacidad para lo que llevarías en tres bolsas camisetas y lo que tiene de bueno la bolsa reciclable es justamente es eso – es reciclable- vos vas comprar para la mañana, te olvidaste algo vas a la tarde y volves a llevar la misma bolsa”.

La intención de este proyecto de ordenanza es reducir y prohibir a mediano plazo las bolsas de nylon, ¿crees que se logrará tomar conciencia?

“Los supermercados se notaron re abiertos a la apuesta de esta ordenanza, porque yo creo que uno ve realmente lo que significa esto para el impacto ambiental de nuestra propia ciudad, no es que estamos hablando de la ciudad vecina o que lo hacemos porque queremos más marketing o porque queremos ser la ciudad top que implemente la ley, no es porque tenemos un grave problema, que es el basural y también lo que se busca con esto, es que reduzca la cantidad de plástico, de bolsas de nylon.

¿Nosotros porque tiramos la basura en la bolsa de nylon?, porque a la bolsa nos la dan, ahora cuando a nosotros nos prohíban esa bolsa y nosotros ya tengamos que llevar la nuestra o pongámosle que nos la van a dar en una primera vez y después veremos si se compra, ¿Qué va a pasar?, vos a la basura las vas a tener que tirar en las bolsas negras básicas de tirar la basura- que esas ya las vas a tener que comprar-, entonces cuando uno ya tenga que sacar de su bolsillo para comprar las clásicas bolsas de consorcio ahí ya nos va a doler, entonces ahí uno va a empezar a cuidar más y vas a ver cómo se va a concientizar a separar la basura, uno ya va a empezar a tener esa conciencia que es reciclar. Es conciencia, es cambiar la mentalidad, no es fácil pero se puede”.

¿Por qué crees que ECO Bolsas creció tanto?

“Hemos logrado ser proveedores directos de BRF, también de ARCOR, en su momento de ATANOR- bueno ahora lamentablemente ATANOR se nos cae-, nosotros somos una familia que vamos para adelante, confiamos y sabemos que esto va a dar resultado, porque nuestra misión o nuestra visión es la poder ayudar a los demás. Cuando nosotros nos presentamos ante la sociedad cual fue el primer impacto, y Carolina trabaja con su hijo que es discapacitado, sí porque ellos pueden, no es que ellos no pueden. Nosotros somos un conjunto, nosotros vamos juntos, yo dependo de él y de depende de mí, eso es claro. Toda mi vida se basa en el servicio a los demás, obviamente la llegada de Martín a mi vida marcó un antes y un después y me formó en esa parte de poder ser un servicio para los demás.”