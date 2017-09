Martín Pérez: “Este caso refleja como esta hoy la cabeza de la gente”

Todos quedamos conmovidos y nos parece imposible el hecho aberrante ocurrido en la ciudad de San Pedro el pasado fin de semana, donde al menos siete jóvenes abusaron de una menor de 15 años el día de la fiesta de cumpleaños.

Martín Pérez, periodista de FM Genesis y San Pedro Informa, habló con BTI y contó con mucha indignación, lo ocurrido en su ciudad;

¿Que nos podes decir sobre este terrible abuso, parecido a lo ocurrido hace unos años en otro cumpleaños de 15?

“Si bien este caso no tiene las mismas características de lo ocurrido hace tres años, si tiene muchas similitudes que en definitiva terminan prácticamente en lo mismo y refleja como esta hoy la juventud, como esta hoy la cabeza de la gente, recordemos que en el hecho de hace tres años también había menores. Hoy hablamos con fiscal y si bien no tiene en claro del todo, porque va esperar la cámara gesell para poder determinarlo, pero se habla que hasta en el grupo de diez o doce jóvenes- no está determinado y quizás nunca este- que había un chico de 12 años”.

¿Imagino que como vecino te preguntarás como suceden estas cosas?

“Hoy San Pedro a lo mejor diferencia de otras ciudades tienen un montón de dependencias, un montón de carteras municipales, provinciales, nacionales que se ocupan de la prevención de estos casos, un montón de asociaciones civiles que intervienen en este tipo de casos y hacen un montón de actividades siempre vinculadas a la prevención, yo digo no hay nadie que en el momento se le cruce por la cabeza y diga ¿Che pará, que estamos haciendo?, fíjate hasta donde llega el punto de sentirse tan impunes estos jóvenes, que después de cometer el hecho volvieron al cumpleaños y estamos hablando de un cumpleaños muy chiquito, un cumpleaños humilde- porque como la familia de la joven no pudo hacerle el cumpleaños que una chica de 15 sueña-, los amigos resolvieron invitarla a una casa y festejarle el cumpleaños allí, eran no más de 20 o 25”.

¿Relátanos lo que han podido averiguar de cómo sucedieron los hechos?

“Esta joven cumplía 15 años, entonces el amigo ofrece su casa para festejárselo en el mismo barrio a tres cuadras de la casa de su familia, en la casa estaba la mamá y el papá del chico que la invita, nada más que ellos tienen un sector en construcción como una especie de quincho que da a el patio, entonces estaba en ese lugar y los padres en la cocina, te repito no eran más de 20, pero lamentablemente hoy las redes sociales también cumplen un rol a veces positivo y en otros casos negativo y acá fue a la inversa, porque lo que sucedió fue que este grupito violento se entero por la redes sociales que en tal lugar y tal hora había un cumpleaños de 15 y se acercaron, aparentemente a alguno los conocían y pudieron pasar normalmente, lejos de creer que podría pasar lo que pasó.

Estos chicos sacan a la cumpleañera de la casa, la invitan afuera diciendo que le van a dar un regalo y la llevan engañada, después cuando comienzan a transitar y ven que van hacia un sector donde no era muy poblado la chica se asusta, intenta escapar y ahí es donde comienza a llevarla ya por la fuerza, le pega a uno, la cosa que en definitiva la hacen transitar por un camino que construyeron los vecinos sobre una zona de descampado, hasta llegar a una pequeña arboleda que está al lado de las vías del ferrocarril, en ese lugar es sometida y en un determinado momento cuando el amigo- dueño de casa- advierte que no estaban estos chicos, ni tampoco la del cumpleaños, con su celular alumbrándose con la linterna comienza a buscarlos, hasta que comienza a escuchar unos gritos que venían desde el descampado, entonces se dirige hacia ese lugar, cuando el grupo de jóvenes ven la luz que era la de la linterna del amigo, salen corriendo y allí es donde encuentra imagínense que el sábado pasado a las tres de la mañana acá en San Pedro llovía- había una tormenta terrible- y allí encontró tirada entre los arboles a su amiga que estaba llorando desconsoladamente, le pregunta que le pasó, ella dice que nada, entonces la levanta, la lleva hasta su casa y para sorpresa de ellos cuando llegan a la casa, en el cumpleaños estaba el mismo grupo que la habían sometido hacia minutos nada mas, entonces ella los identifica y le dice vos, vos y vos me hicieron esto, así que automáticamente allí se produce una reyerta porque el joven dueño de casa lo intenta agredir y se van del lugar. Allí le avisan a los padres de la menor y comienza toda esta historia de ir a la Clínica, ir al hospital y luego a la comisaria de la mujer y hacer la denuncia correspondiente”.

¿Cómo se ha caratulado la causa y si hay detenidos?

“Creo que atinadamente el fiscal de inmediato caratuló el caso como abuso sexual agravado por la participación de cinco o más personas y ahora trascendió que habría un mayor también en el grupo, lo que le cabria a ese mayor sumarle una causa mas como corrupción de menores, sería como el ideólogo, el que habría facilitado las cosas para que cometieran el hecho.

El Fiscal de Menores José María Guadagnoli ni bien tomó contacto con la causa, solicitó la detención al menos de cinco jóvenes y el Juez de Garantías Ricardo Pratti rechazo el pedido y dijo que solamente va a hacer lugar a la detención cuando a la menor se le efectué la cámara gesell y tengas los resultados correspondiente al caso”.

¿Es verdad que la victima habría reconocido otro lugar diferente al que se le efectuaron los peritajes?

“La noticia que surgió hoy es que la chica fue y reconoció el lugar de los hechos, que es diferente del que hemos pensado, es mas sobre el lateral de las vías digamos, es una noticia que estamos tratando de verificar, estamos hablando de que es un lugar que no ha sido inspeccionado por los peritos- ya que ellos inspeccionaron los que le dijo el amigo-, así que ahora habrá que cerrar para inspeccionar para rastrear las huellas de estos menores que habrían sometido a la quinceañera.”