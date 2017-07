Massa: “Con Alerta Buenos Aires vamos a reemplazar la falta de políticas en prevención por parte del Estado”

Así lo expresó el diputado nacional y precandidato a senador Sergio Massa, durante una visita al Instituto de Formación Docente de la Asociación Mutual de Empleados Municipales en el partido bonaerense de Tandil, en el cual presentó “Alerta Buenos Aires”, una aplicación para combatir la inseguridad que permite dar la alarma en un grupo de Whatsapp y al 911. En ese marco, y acompañado por Mauricio D’Alessandro, Massa aseguró: “En Argentina hoy te matan para robarte un par de zapatillas”. Además, el diputado nacional recorrió una empresa en el Parque Industrial de Tandil, y se refirió a la importancia de las pequeñas y medianas empresas en la economía argentina.

Según explicó Massa durante el encuentro con vecinos tandilenses, “Alerta Buenos Aires” es una plataforma tecnológica que integra los avisos por inseguridad que emiten los vecinos desde sus celulares con los sistemas de respuesta de las fuerzas policiales, permitiendo dar la alarma en un grupo de Whatsapp y al 911. Cabe recordar que en Tigre funciona con mucho éxito desde hace varios años el sistema “Alerta Tigre”, un botón antipánico que funciona a través del teléfono celular.

En ese sentido, Massa indicó: “Venimos a contarles a los vecinos de Tandil preocupados por la inseguridad, cuál es el diseño de Alerta Buenos Aires, que es un botón antipánico y una aplicación en el celular que además tiene una conexión con un sistema de alarmas que aplicamos nosotros, tiene una conectividad con el 911 y también con el móvil del lugar. Ahí va a estar la tarea de los equipos que tiene 1País en Tandil, obligando la policía a instalarse y conectarse con los vecinos. De alguna manera con Alerta Buenos Aires vamos a reemplazar la falta de políticas en prevención por parte del Estado”.

Además, Massa criticó las medidas del gobierno respecto a la prevención de la inseguridad: “Hacemos un cuestionamiento a la falta de sensibilidad que viene teniendo el gobierno durante los últimos años en la lucha contra la inseguridad. El oficialismo no le encuentra el agujero al mate en este tema. El gobierno anterior decía que era una sensación. Lo cierto y lo concreto es que en Argentina hoy te matan para robarte un par de zapatillas”.

Respecto a la situación económica y social del país, precisó: “El problema más serio con el que se enfrenta la Argentina es el del ingreso. Al jubilado la plata no le alcanza, al trabajador la plata no le alcanza. El gobierno ha puesto su foco en beneficiar a las grandes empresas pero la economía argentina es PYME. El 72% del empleo en nuestro país depende de las pequeñas empresas y del pequeño productor. Aquí en Tandil dependen mucho no sólo de la actividad comercial e industrial sino de la actividad hotelera y el turismo. Es muy importante que bajemos la presión de los impuestos en algunos rubros que son centrales. Bajar un 21% los impuestos de las tarifas de servicios públicos significa entre $200 y $400 menos en el bolsillo de la gente. Bajar en los once productos de la canasta básica el IVA significa devolverle a un jubilado entre $400 y $500 de ingreso. En este momento en el que cuesta tanto llegar a fin de mes, es fundamental abocarse a esto, a las leyes que eliminan el IVA en los gastos que la gente tiene todos los días, entendiendo además que como la plata está en el presupuesto, hay 22 mil millones de pesos. Hoy alguien que de gana un millón de dólares en Lebac no paga impuesto a las ganancias y alguien que tiene la decisión de hacer horas extras en su trabajo sí. Esa es la locura con la que nos toca convivir en Argentina”.

Sobre el proyecto de ley de Extinción de Dominio para que el Estado pueda quedarse con los bienes asociados al narcotráfico y al lavado de dinero, Massa aseguró: “Somos los impulsores de la Ley de Extinción de Dominio que esperamos que el Senado la apruebe porque la gente nos exige que el que robó vaya preso pero que además que se devuelva lo que se robó. En ese sentido me parece fundamental que tengamos la capacidad de que como sociedad avancemos en leyes que cambien la matriz de la corrupción en Argentina, como hasta ahora lo hicimos con Margarita Stolbizer”.

Además volvió a remarcar la posición de la fuerza 1País respecto al desafuero de Julio De Vido: “Vamos a votar el desafuero de De Vido y esperamos que se ponga en tratamiento. Por ahora vemos declaraciones en los medios pero el presidente de la Cámara no puso en tratamiento el desafuero, pareciera que hacen como el tero que ponen el grito en un lado y el huevo en otro. Tal vez porque tienen miedo de que De Vido hable de Calcaterra entre otros. El Congreso no puede utilizarse como lugar de evasión de la Justicia, el Congreso tiene que volver a ser Honorable”.

Posteriormente, Sergio Massa, visitó la empresa Redimec, una firma con más de 20 años en Tandil, desarrolladora de soluciones integrales ligadas a la ingeniería electrónica en el ámbito aeronáutico, naval y terrestre, a través de la creación y utilización de tecnología de avanzada.

En ese marco, dijo que: “El gobierno tiene que dejar de mirar a las mineras y a los bancos, tiene que empezar a mirar un poquito a otros sectores. No sólo hay que generar inversiones, hay que esforzarse para hacer crecer la industria nacional. Hoy vinimos a este Parque Industrial, y después de recorrer la planta nos vamos con la idea de que estas cosas son un orgullo para todos. Profesionales que desarrollan tecnología en el interior de la provincia, es acá donde el Estado también tiene que hacer foco”.

Además, se refirió a las exportaciones y aseguró que: “Equilibrar el comercio exterior no significa olvidar la industria nacional. En los países desarrollados el Estado protege a los sectores más vulnerables de la economía y a los que apuntan a futuro, como la industria tecnológica, acá tenemos que trabajar en eso.”

Cabe destacar que en su visita a Tandil, el diputado nacional Sergio Massa estuvo acompañado además por el legislador Juan Curuchet y los precandidatos a senadores por la quinta sección electoral, Jimena López, Luis Bernardo Goldmann y Beatriz Fernández, y otros referentes locales de 1País, la fuerza integrada por los equipos del Frente Renovador y GEN.

A continuación, el video explicativo del sistema “Alerta Buenos Aires”