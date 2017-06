Massa con referentes de la UCR: “Nos une la ética y nos une que trabajamos juntos con la conciencia tranquila”

Así lo manifestó el diputado nacional Sergio Massa, tras compartir una cena con referentes de la UCR que expresaron su apoyo a 1País, el espacio formado por los equipos del Frente Renovador, el GEN y Libres del Sur. En ese marco, Massa sostuvo: “Tenemos el desafío de construir con pluralismo. Por eso quiero invitarlos a que sean parte, sin bajar la bandera, sin olvidar su identidad, sin renunciar a ser radicales, de una construcción que nos permita, desde hoy y para adelante, poder decir que la unión nacional es posible”.

Luego de mantener un encuentro con referentes de la Unión Cívica Radical, el líder de 1País sostuvo: “Cuando uno repasa la historia argentina, vemos que nos abrazamos en la multipartidaria para recuperar la democracia y la libertad para los argentinos, pero antes, cuando venían los tiempos de violencia, de división y de fractura, en el abrazo de Perón y Balbín ya existía la idea de construir una etapa superadora para el país”.

“La historia y el futuro nos obliga a pensar un país, y nos obliga a pensar cuales son los valores que nos mueven. Como decía Alfonsín, esa bandera celeste y Blanca nos permite bajar un poco la bandera partidaria para construir una única identidad patria. Podríamos decir que nos une la vocación por la educación publica, de calidad y gratuita, porque estamos convencidos que de que es la mejor herramienta para que la Argentina tenga movilidad social ascendente”.

En referencia al apoyo expresado por dirigentes de la UCR al espacio 1País, Massa enfatizó: “Nos une también la identidad alrededor de un sistema jubilatorio publico, con movilidad y cobertura universal, que sea el instrumento de reconocimiento en el final de la etapa del trabajo de aquellos que trabaron toda la vida por el país. Nos une en la historia, en el presente y en el futuro la bandera de los derechos humanos. Una y mil veces vamos a gritar ‘nunca más’ cuando alguno, desde un fallo, o desde el poder y escondido detrás de un fallo, pretenda hacernos retroceder en la Argentina lo que han sido conquistas que nos han valido el reconocimiento internacional”.

“Tenemos que dejar en el pasado el Gobierno para chorros y el gobierno para pocos. En ese sentido, nos une la ética y nos une que trabajamos con la conciencia tranquila. Yo no tengo aviones, no tengo barcos, no tengo cuentas en Panamá, pero si tengo una enorme vocación de trabajo para construirle a la Argentina una alternativa superadora”, agregó.

“No solo nos une la ética, sino además la obligación de construir un Estado fuerte. Porque todos los que estamos acá, a pesar de que venimos de lugares distintos, creemos que el Estado es un instrumento igualador de las relaciones sociales. Hoy es el Estado con las políticas publicas el único que puede generar igualdad”.

Por ultimo remarcó: “Hoy muchos argentinos viven con el dolor del fracaso signado por la corrupción, y muchos otros viven con el dolor de la desilusión por el cambio que no fue. Nosotros tenemos que transformar ese dolor en esperanza, para construir una alternativa política que le permita a los argentinos vivir mejor”.

“Tenemos el desafío de construir con pluralismo. Por eso quiero invitarlos a que sean parte, sin bajar la bandera, sin olvidar su identidad, sin renunciar a ser radicales, de una construcción que nos permita, desde hoy y para adelante, poder decir que la unión nacional es posible”.

Participaron del encuentro las diputadas nacionales Cecilia Moreau y Graciela Camaño , y la referente de políticas sociales y de genero del Frente Renovador, Malena Galmarini, la presidenta del Consejo Deliberante de Rosario, Daniela León, y la diputada provincial de Misiones, María Losada, Mario Meoni, entre otros.