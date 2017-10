Massa: “Proponemos que las tarifas no aumenten más que los sueldos”

Así lo expresó el diputado nacional y candidato a senador, Sergio Massa, en declaraciones en el programa televisivo “La lupa” conducido por Paulino Rodriguez en Canal 26, donde se refirió a sus propuestas en materia de empleo y lucha contra la inseguridad. En ese sentido, cuestionó: “¿Cómo puede ser que las Lebacs generen 440 millones de pesos por día de ganancias, pero no pagan impuestos, mientras un laburante por hacer horas extras, paga impuesto a las ganancias? El que más tiene que poner es el que más gana”.

El diputado nacional Sergio Massa se refirió al rumbo actual de la economía y afirmó: “Hoy los tres sectores que más ganan en la economía argentina son las empresas de energía, que tuvieron aumentos de entre el 90 y el 140%. Las empresas de petróleo, porque la nafta costaba entre 10 y 12 pesos, y hoy cuesta entre 20 y 22 pesos, en 16 meses. Las empresas de juego, porque el Gobierno no le está cobrando el impuesto a las ganancias que estaba reglamentado por la ley”.

Consultado por la reforma laboral, Massa manifestó: “El Gobierno habla de reformas que no presenta. Nadie conoce el proyecto. Pero cuando el Gobierno habla de costo laboral, para nosotros el trabajo no es un costo, es trabajo es dignidad, el costo es impositivo. Por eso el Gobierno tiene que estar dispuesto a bajar impuestos para discutir lo que representa el trabajo en los precios de nuestra economía. ¿Cómo puede ser que las Lebacs generen 440 millones de pesos por día de ganancias, pero no pagan impuestos, mientras un laburante por hacer horas extras, paga impuesto a las ganancias? El que más tiene que poner es el que más gana”.

“En la Argentina, las tarifas subieron tres veces lo que subieron los salarios, y un país que financia el funcionamiento de 14 empresas con el bolsillo de 10 millones, lo único que hace es empobrecer a su clase media. Y es lo que pasó en la Argentina, donde la suba de luz, de gas y de agua, por encima del promedio de la suba de los sueldos, lo que termina haciendo es que la gente pierda contra el changuito. Por eso impulsamos el límite mediante el coeficiente de variación salarial, para que las tarifas no aumenten más que los sueldos. Te aumenta el sueldo 25% promedio, entonces las tarifas aumentan 25%. Proponemos que las tarifas no aumenten más que los sueldos”.

Respecto a los índices de inseguridad, sostuvo: “En algunos lugares baja. En Tigre se redujo un 80% desde 2008 y en San Fernando 90%. Invito a la gente que mire la estadística del robo automotor, que es la que no miente”.

Por último aseguró: “Si nos dejaran hacer en la Provincia lo mismo que hicimos en Tigre, bajaría el delito. Me encanta cuando el Ministro de Seguridad de la Provincia dice que el ejemplo es Tigre, pero me gustaría que dejara de decirlo y que lo haga. Invertir en prevención baja la enfermedad, pero requiere algo metódico. No una foto o un anuncio. Cuando me hice cargo de Tigre, el presupuesto era cero, y hoy Julio Zamora tiene 26% en seguridad. Otros no lo asignan y la gente vive peor. Los distritos con mayor robo automotor son Lanús y Morón, son distritos con tejido urbano y comercial que necesitan más seguridad que otros’.