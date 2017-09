Massa: “Queremos mostrarles a los jóvenes que tienen futuro y que no bajen los brazos”

Así lo afirmó el Diputado Nacional y candidato a Senador por 1País Sergio Massa en declaraciones radiales. Además afirmó: “Para nosotros es clave defender el sistema jubilatorio público y la necesidad de que generemos más plata para los jubilados usando el fondo de garantía y sustentabilidad”.

El Diputado Nacional y candidato a Senador por 1País Sergio Massa manifestó en declaraciones radiales:

“Argentina necesita un camino diferente. El del trabajo y la educación”.

“Para defender el trabajo tenemos una propuesta de empleo joven muy similar a la que a Córdoba le permitió generar empleo y que hoy permitiría crear 250 mil puestos de trabajo en toda la Argentina” Aseguró Massa al hablar sobre el trabajo joven en el país.

Además dijo: “Queremos usar el voto para discutir las mejoras de los jóvenes en el mercado de trabajo. Queremos mostrarles a los jóvenes que tienen futuro y que no bajen los brazos”.

El Diputado Nacional manifestó : “Creo que vamos a crecer como fuerza política y vamos a generar una alternativa para darle al argentino la posibilidad de elegir bien el voto”.

“Nosotros tenemos el desafío de convencer a todos los que no votaron ni a uno ni a otros y convocar a quienes no fueron a votar planteándoles la importancia de que en el congreso tengamos la posibilidad de cambiar la economía, el sistema jubilatorio sin ponernos en el lugar del odio, la revancha”, continuó Massa.

El candidato también dijo refiriéndose a la elección: “Para nosotros es defender el empleo y es defender el poder jubilatorio. Es plantear un camino de esperanza y futuro para la Argentina. No el odio y la venganza, si no generar un futuro y un lugar para nuestros hijos. En Argentina pareciera que el trabajo fuese un costo y no es así”.

Por último remarcó el trabajo que viene llevando adelante el equipo de 1País: “Tenemos autoridad para plantear temas tan importantes para resolverle los problemas de la gente en vez de discutir entre pasado y presente, porque tenemos el mejor equipo con Roberto Lavagna que es garantía de como generar trabajo y hacer crecer a las pymes, sabemos cómo mejorarles la vida a los jubilados no solo por el enorme trabajo que hace Mirta Tundis sino porque tenemos experiencia. Tenemos una propuesta muy clara que muestra cómo los jubilados podrían usar el dinero del fondo de garantía y sustentabilidad y no que se usen en otra cosa que terminan con causas penales en ellos que tienen que manejar los fondos”.