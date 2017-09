Massa visitó Baradero

El primer candidato a Senador Nacional por 1Pais, Sergio Massa visitó en la tarde del lunes la ciudad de Baradero, como parte de una recorrida que viene realizando por la segunda sección electoral.

Solo, acompañado solamente de su equipo de prensa, el líder del Frente Renovador, llegó puntualmente a las 15 Hs. a la Confitería La Pérgola donde era esperado por el referente local Juan Domingo Morales y un importante grupo de vecinos.

“Durante este mes voy a recorrer las ciudades para hablar cara a cara con los vecinos sobre las cosas que realmente les preocupan a la gente”, expresó antes de recorrer las mesas del local y charlar con jubilados, comerciantes, desocupados y víctimas de la inseguridad, entre otros.

Se vio un Massa más cercano, más parecido a aquel que en el 2013 ganó las legislativas y se posicionaba como uno de los líderes políticos de Argentina.

“El deseo más grande que hoy tienen los argentinos es el del trabajo, el vivir seguros, un país en paz donde terminemos con todo este verso de las peleas, las agresiones, la violencia y que nos pongamos a trabajar en serio por el trabajo y la seguridad, ningún país crece dividido”, empezó diciendo para luego referirse a la desaparición de Santiago Maldonado y los hechos de violencia de los ultimos días; “Lo que no podemos seguir permitiendo es que dos fracciones políticas sigan fracturando a la Argentina, en nombre de la ideología, de los negocios, dos bandas pelean por el poder y están destruyendo nuestro país. Esto se revierte parándose por arriba, poniendo la economía en marcha a partir de bajar impuestos, con el liderazgo de un equipo económico que lleva adelante Roberto Lavagna, plantear políticas de seguridad que establecen por ejemplo allanar sin más los lugares que venden drogas, peteco me decía que acá en Baradero tienen detectado 25 lugares de venta de drogas, tenemos que permitirle a los fiscales que puedan allanar sin tener que darle lugar a la policía, al juez, sin tener que precisar de una denuncia de un vecino que después tiene miedo a las represalias. Me parece que estos son los temas importantes, ¿cuánto más vamos a seguir viendo callados atónitos este espectáculo dantesco del gobierno tirándole violencia al kirchnerismo y del kirchnerismo al gobierno?. Yo creo que un día en la Argentina va a ganar la clase media, la que no es parte de estas peleas asquerosas a las que nos quieren someter que lo único que hacen es meterle miedo a la gente”.

Al hablar puntualmente de Baradero, remarcó que para él esta ciudad es especial porque aquí descansa Alicia Acciardi, una mujer que lo acompañó durante muchos años como su secretaria privada y amiga, alguien que no olvidará jamás. Con respecto al apoyo a Morales, dijo; “Con peteco venimos hace ya más de cuatro años trabajando, creemos que tiene la sensibilidad de escuchar al vecino, algunos por ahí les molesta que sea tan llano y tan barrero, como dicen pero yo creo que hoy los problemas de la gente están en el barro, en el día a día, a veces los que hablan muy lindo y se ponen lindos para la foto después cuando llegan a los cargos no hacen nada o peor aun se hacen ricos a costa de la plata de la gente y yo creo que es tiempo de comprometernos en los problemas de todos los días y no tanto en las promesas de mañana, del semestre que viene o el año que viene, que nunca llegan por otra parte”.

Sobre el resultado electoral de las PASO, el candidato a Senador manifestó; “Nosotros estamos convencidos que algún día van a ganar en este país los que en el bolso llevan herramientas, no dólares; los que laburan y no los que timbean, vamos a caminar diciéndole a la clase media que se revele, que hay unos que los usan para mantener el poder, para hacer negocios para las grandes empresas, que hay otros que los usan para mantener el poder porque tienen miedo de ir presos y nosotros lo único que pretendemos es defender a la clase a la cual pertenecemos, yo soy hijo de inmigrante italiano, mi papá no terminó la primaria, se hizo de abajo, vivo en el mismo lugar desde que me casé, no tengo causas penales, no sé cuantos candidatos pueden venir a caminar Baradero sin la gendarmería, sin la policía. Nosotros caminamos la calle con la tranquilidad de que no hay ningún juez que nos vaya a venir a buscar, ni que ningún vecino venga a hacernos un reclamos. Y si alguno tiene que hacernos un reproche desde la política, nos paramos de frente y lo escuchamos porque la gente nos paga el sueldo también para escucharlos”.

Por último, en el breve encuentro que tuvo con la prensa local, Massa habló sobre el eje de su campaña política con vistas a las legislativas de octubre; “Nosotros desde 1Pais tenemos que tener la capacidad de convocar a todos aquellos que no quieren que vuelva la corrupción en Argentina y hay que lograr que vayan presos los que robaron, pero que tampoco quiere que escondidos detrás de la lucha contra la corrupción vengan los empresarios que vaciaron usando al Estado nuestro país y que hoy pretenden apropiarse del Estado. Y sobre todas las cosas tenemos que decirle a la gente que no nos resignamos a que este país tenga que elegir entre ladrones o empresarios que se apropian de la plata de la clase media”.