Massa y Stolbizer lanzaron la Alianza “UN PAÍS”

Previo al acto llevado a cabo en el Estadio Direct TV Arena, en el cual Sergio Massa y Margarita Stolbizer presentaron “Un País”, un nuevo espacio de unidad para trabajar por la Argentina de las oportunidades a partir de un proyecto en común e inclusivo, referentes del Frente Renovador y el GEN manifestaron su expectativa con la idea de “sumar todos para el mismo lado, que es el lado donde quieren estar todos los argentinos”.

Antes de que los líderes del Frente Renovador y del GEN presentaran “Un País”, ante un Estadio Direct TV colmado con más de 10 mil personas, referentes de ambas fuerzas coincidieron en que el mejor modo de celebrar el 25 de mayo, es “trabajando para el país”. Al respecto, el referente en políticas económicas del Frente Renovador, Roberto Lavagna, expresó: “El Frente Renovador y Sergio Massa hicieron una contribución extremadamente importante en términos institucionales en el año 2013, impidiendo la reelección indefinida. Y lo de hoy va en la misma línea, la de buscar instituciones para un país que no esté dividido en dos, para que no haya sectores más conservadores, sectores más populistas, sino un país que, como todos los países que funcionan bien, que son desarrollados, tienen una mejor situación económica y social, porque saben manejarse evitando los extremo. Los extremos son siempre negativos”.

Y agregó: “En 2015 hubo un intento de que el Frente Renovador no estuviera en primera vuelta, afortunadamente, el Frente Renovador fue capaz de mantenerse, de conseguir una representación parlamentaria importante, lo que permitió este año la presentación de una modificación del impuesto a las ganancias, bajando el impuesto a las ganancias para los trabajadores, lo que permitió la presentación de la ley en favor de las Pequeñas y Medianas Empresas y otras más, de manera tal que hay que defender ese centro comprometido con el país, que quiere tomar lo mejor de uno y otro lado, pero sin hacer extremismos.

Asimismo, el diputado nacional Felipe Solá remarcó: “No podemos pensar la Argentina del futuro si no tenemos unión. Desde el gobierno no se trabaja para la unión de los argentinos, que no es una palabra sencilla, y que es lo que obsesionó al general Perón hace 40 años cuando volvió al país”.

En referencia al acto, aseguró: “Estoy muy contento de que haya tanta gente esperanzada y viendo otro camino. Gente que a lo mejor está muy preocupada por la polarización que, si bien existe, se quiere profundizar. Esa polarización evita pensar con libertad, evita ser creativo y acercarse al otro. Hay que terminar con esta polarización. Argentina está mal pero nosotros tenemos que apostar a que mejore, y apostar a que mejore no es cuanto peor mejor, por eso les hablo de la unión nacional, porque eso es lo que nos falta”.

En ese sentido, la diputada nacional Liliana Schwindt sostuvo: “Lo que venimos a hacer hoy es a traer propuestas para mejorar la vida de los argentinos, consolidar una alianza legislativa que comenzamos con Margarita hace un tiempo largo. Hoy la gente conocerá las propuestas de este espacio”.

Y añadió: “Nosotros tenemos propuestas que vamos recogiendo porque caminamos y estamos mucho en la calle, porque escuchamos lo que necesita la gente. Con eso tienen que ver nuestras propuestas. Todo pasa por la economía y por el bolsillo. En la calle la gente dice que no le alcanza el dinero, en las PyMEs hay problemas porque han abierto la importación, porque el tarifazo los ha perjudicado y porque las políticas de este gobierno perjudican sobre todo a las PyMEs y las grandes inversiones todavía no se ven”. En ese sentido, la diputada destacó que en los barrios la gente recibe muy bien el Plan Bajemos los Precios, “Porque es lo que están esperando, que se quiten los impuestos en los alimentos de la canasta básica”.

Por su parte, el diputado nacional del Omar Duclos, manifestó: “Hoy es un día muy especial porque estamos todos dispuestos en aunar esfuerzos, para tener a la unidad como estandarte y tener definitivamente la patria grande que nos debemos, por una patria inclusiva. Lo que buscamos es interpretar los problemas prioritarios que tiene hoy nuestra sociedad que a veces no aparecen en la agenda del gobierno, entonces ahí vamos a tomar los problemas y generar propuestas. Ojalá el gobierno tenga la capacidad de escuchar nuestros aportes. Hoy el crecimiento de la pobreza es de lo que más nos preocupa, la pérdida del empleo, el trabajo precarizado. Vemos también problemas estructurales que afectan el presente pero que también afectan el futuro”.

En el mismo sentido, Susana Andrada, referente en defensa del consumidor del GEN, advirtió: “Hay gente que no quiere escuchar, hay muchas cosas que le podemos aportar al presidente con el conocimiento de cada uno de nosotros, hay mucho para aportar y decir pero lamentablemente no todos escuchan.

Al tiempo que Marcelo Díaz, Presidente bloque de legisladores provinciales del GEN, sostuvo: “Este evento es el gran desafío de poner en debate los problemas que aquejan a nuestro pueblo y las propuestas y programas para salir de ellos, frente a quienes pretenden dividirnos, con el fin de esconder sus miserias detrás de la grieta”.

Jaime Linares, senador nacional por el GEN, en tanto expresó: “Estamos iniciando un camino para renovar esperanza en nuestro país, construir una alternativa que tenga como objetivo el poder ser una alternativa en el 2019, ser una alternativa posible para que la gente tenga a quién votar, no ser siempre una discusión entre el pasado y el presente, sino ser una alternativa nueva donde confluimos de sectores de distintos orígenes y hoy empezamos con una serie de propuestas que desde un año y medio, tanto Massa como Margarita han venido planteando como una oposición absolutamente racional, corrigiendo algunas leyes importantes, este es un ejercicio democrático que vamos a poder ofrecer el inicio de una alternativa posible”.

Julio Zamora, Intendente de Tigre, subrayó: “Esta convocatoria tiene que ver con decir que tenemos un proyecto de país, que hay una Argentina posible que incluye a todos los argentinos, porque que hay mucha gente que la está pasando mal. Hay mucha gente que por los aumentos de precios, por los tarifaos, por la inflación, ha venido deteriorando su nivel de vida, y el Frente Renovador junto con el GEN, con este proyecto político, lo que intenta es mostrarle a la sociedad que hay un nuevo camino, que tiene que ver con sumar a las mayorías, con romper la grieta, un camino donde no se puede hablar de blanco y negro, sino que se tiene que hablar de una Argentina para todos”.

El diputado provincial por el Frente Renovador Jorge Sarghini, consideró que “mientras el gobierno tiene preocupación por lo que hace Carriò o por lo que hace Cristina, a nosotros nos preocupa que suban los precios, que las PYMES cierren, que aumente el desempleo, por eso venimos trabajando y haciendo propuestas concretas para solucionar estos temas”.

Por su parte, el referente en políticas sociales del Frente Renovador, Daniel Arroyo, en esa línea, consideró: “Nosotros planteamos con Sergio Massa y Stolbizer el tema de precios pero también planteamos el tema en la educación, en la escuela secundaria y sobre todo para empezar a generar un mecanismo para apoyar el tema de la vivienda y los asentamientos en nuestro país. Bajó el consumo de leche, no hay plata para cargar la SUBE, bajó el consumo de carne, también hay más chicos que van a comer las escuelas. Hay que pensar en el mercado interno y no en las inversiones que no llegan”, concluyó.