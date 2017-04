Massismo le responde a Zaffaroni

El diputado del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez, salió a responder las acusaciones del ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, contra el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en torno al Código Penal que impulsaba durante el gobierno de Cristina Kirchner. “No hay que olvidarse que el Código de Zaffaroni que le encargó Cristina Kirchner, tenía puertas giratorias ocultas para los funcionarios públicos acusados de corrupción”.

En declaraciones radiales, Gutiérrez sostuvo que “Zaffaroni trata de limpiarse acusando Massa pero lo real es que cuatro millones de firmas le dijeron “No” a un Código Penal que beneficiaba a los delincuentes”.

Y agregó: “la gran diferencia entre el código de Massa y el de Zaffaroni es que este último lo redactó junto a Cristina, y los delitos cometidos por funcionarios públicos corruptos prescribían, es decir, las causas morían con el tiempo. En cambio, en el de Massa crea los delitos de corrupción, mega corrupción y defalco público, y son todos imprescriptibles, o sea que un juez puede perseguir un funcionario corrupto hasta el último de sus días”.

Hoy, el ex magistrado afirmó que Sergio Massa frenó el proyecto del Gobierno (en ese entonces presidido por Cristina) y aseveró que si el diputado no hubiese estado en la política, lo que sucedió con Micaela no hubiese pasado, ya que hubiesen tenido que peritar al asesino con varios equipos de peritos.

Ante dichas declaraciones, el legislador massista dijo: “Zaffaroni miente en su afirmación respecto al caso Micaela, ya que en su Código Penal no sólo eliminaba como delito independiente la violación seguida de muerte, sino que borraba el femicidio como agravante del homicidio”.

Por último, dejó la siguiente consideración: “Zaffaroni redactó el Código Penal sacapresos. Y manchó su carrera cuando aceptó hacer un código a pedido de Cristina para salvar a funcionarios corruptos. En este país, si alguien se refiere al Código Penal “sacapresos”, al protector de los violadores en sus fallos; a quién es el escribiente del Código de la dictadura, y al protector de la corrupción “K”, todo el mundo sabe de quién se trata”.