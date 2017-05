Matías Potes participará de un Torneo de Básquet en EEUU

Matías Potes es uno de los tantos jóvenes de Baradero que luego de varios años de trabajo y compromiso de instituciones como Atlético con el Básquet, van surgiendo y destacándose en este maravilloso deporte.

Cuando hablas con Matías no duda en decirte que desde muy chico su mayor deseo es dedicarse al basquetbol y sueña con llegar a ser profesional.

A poco de cumplir los 17 años, además de practicar y jugar en los juveniles del Negro, Matías está atento y ya ha realizado varias clínicas en busca de perfeccionarse. Hace pocos días participó del Coach Vecchio Basketball Camps, en la ciudad de San Nicolás a cargo del prestigioso entrenador Guillermo Edgardo Vecchio, quien lo convocó para formar el equipo que viajará a un torneo en EEUU representando al país.

¿ Como llegaste a vincularte con el entrenador Guillermo Vecchio?

“Yo estoy entrenando básquet en Atlético, inclusive jugando y el año pasado fui a una clínica de básquet de tres días en San Nicolás, de jugadores de la Liga Nacional y de la selección Argentina que luego se fueron a la NBA como Nicolás Laprovitola, Garino, estuvieron ahí entrenando con nosotros, también participaron entrenadores prestigiosos, seleccionadores del país, de los Clubes más importantes del mundo y de la liga nuestra también. Después de eso el organizador y uno de los técnicos me mandó un mensaje para ir a otro campus de Coach Vecchio que fue hace 25 años entrenador de la selección Argentina y que ahora firmó con Guaros de Venezuela, un equipo que fue campeón de la liga de las Américas, estuvo en Europa, en España”.

¿Cómo surge esta selección que te permitirá representar al país?

“Este entrenador- hablando con los chicos- me había enterado que tenía pensado hacer un torneo con distintas Universidades de Estados Unidos en Orlando, donde iba a llevar solamente 12 jugadores de la Argentina para competir allá a nivel mundial representado a la Argentina y ese último días pidió hablar con mis padres y me dio un montón de planillas para poder viajar y poder ser parte del equipo que el quería para competir en Orlando”.

Creo entender que este tipo de torneos se organiza en busca de nuevos talentos, ¿es así?

“Nosotros vamos a participar de un torneo donde va a haber muchos chicos de Estados Unidos y varios entrenadores de distintas partes del mundo, de la NBA inclusive y estamos abiertos a poder ser juzgados por ellos”.

¿Cuando viajas?

“Esto es en las vacaciones de invierno el 10 de julio, nos vamos con el plantel- los onces restantes y yo- más los entrenadores.”

¿En qué puesto te destacas o te sentís mas cómodo?

“Por ejemplo en primera estuve jugando de base, en el sub 19 estuve jugando de 2, de 3, de 4 también que son aleros o pivote, en el sub 17 que es mi categoría estoy jugando de pivote, que sería el que está abajo del aro y en la defensa ando bastante bien, me siento fuerte.”

Curriculum personal de Guillermo Edgardo Vecchio:

Su formación académica incluye la Licenciatura en Educación Física y la acreditación como Entrenador Nacional de baloncesto

Ha sido entrenador de las Selecciones Nacionales de Panamá (2006), México (2002-2004), Venezuela (1998-2000) y Argentina (1990-1996). Además se ha desempeñado como entrenador en diversos equipos en México, Puerto Rico y Argentina. En 2004 fue designado Director de Scouting en América Latina para los Detroit Pistons de la NBA. Se trata de un experimentado estratega, con una amplia trayectoria en desarrollo y optimización de jugadores dentro de sus equipos.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

2006

– Medalla de Oro en Centrobasket, Entrenador Selección

de Panamá.

-Medalla de Plata en Juegos Centroamericanos y del

Caribe.

-Puesto 19 en el Mundial de Japón.

-Nominado para Entrenador del Año en la Liga Superior

de Puerto Rico.

2005

-Director del Programa de Baloncesto del Estado de

Aguascalientes, México.

-Consultor de la Oficina de la NBA, Programa

“Basketball Without Borders”

-Entrenador Campus Phoenix, AZ de los Detroit Pistons.

-Director de Scouting de Detroit Pistons en América

Latina.

2004

-Entrenador Selección Mexicana de Baloncesto.

-Director de Scouting de Detroit Pistons en América

Latina.

-Consultor

del “Programa

Basketball Without Borders”.

2003

-Entrenador Selección Mexicana de Baloncesto.

-Participación con Equipo Nacional en Juegos

Panamericanos y el Torneo de las Américas.

-Director del Programa de Baloncesto en Sinaloa,

México.

2002

-Campeón de Olimpiadas Juveniles en México.

-Entrenador Selección Mexicana de Baloncesto, Torneo

Centrobasquet.

-Entrenador de Bravos de Portuiguesa, Liga Profesional

de Venezuela.

1999-2001

-Entrenador Selección Venezolana, Juegos Panamericanos,

Torneo de las Américas y Sudamericano.

-Entrenador de Bravos de Portuiguesa, Liga Profesional

de Venezuela.

-Entrenador Obras Sanitarias de la Nación, Liga

Argentina

1997-1998

-Entrenador Racing Club Argentina.

-Entrenador Selección Venezolana, Torneo de las

Américas y Sudamericano.

-Clínicas con Shaquille O´neal, Mike Fratello y Allen Iverson.