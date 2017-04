Matienzo a semifinales por penales

El conjunto de Ramallo venció en la definición por penales 4-3 a Sarmiento en Zárate y consiguió el pase a las semifinales. El partido lo ganó el conjunto local por 2 a 0, con goles de Sampó y Scisci. Como en la ida el Tienzo se impuso3-1, definieron desde los doce pasos.

Matienzo sigue haciendo historia. En el partido de vuelta de los 4° de final del Torneo Federal C, perdió 2-0 con Sarmiento de Zarate, pero como en la ida el conjunto de Selenzo había ganado por 3 a 1, definieron el pase a las semifinales a través de los penales.

En esa instancia, Matienzo no arrancó bien porque a Javier Yacuzzi se lo atajó Abrigo y Diego Yacuzzi lo tiró afuera. Pero después pudo convertir los tres siguientes y como Beovides también le atajó el primero a Sampó y Groothuis desvió el quinto (si lo metía pasaba Sarmiento), tuvieron que seguir pateando hasta definir. El sexto de Sarmiento lo erró Vellani y Juan Carlos Bogado metió el de la victoria para Matienzo.

Sarmiento (2): Abrigo; Vargas, Vellani, Groottuis, Ledesma; Cevasco (Naveira), Fernández, Murinigo; López, Scisci, Sampó. DT: Osvaldo Diez.

Matienzo (0): Beovides; G. Mansilla, D. Ferreyra, Bogado, Villarreal; D. Yacuzzi, M. Ferreyra, Totaro, J. Yacuzzi; Gabriel Martínez (O. Martínez); Facundo Fernández. DT: Daniel Selenzo.

Estadio: Luis Vallejos (Belgrano de Zarate)

Arbitro: Diego Gil (La Plata)

Goles: PT, 9´ Walter Sampó. ST, 11´ Esteban Scisci

Definición por penales:

Sarmiento (3): Sampó (A), Murinigo (C), Ledesma (C), Fernández (C), Groothius (D), Vellani (D)

Matienzo (4): Javier Yacuzzi (A), D. Yacuzzi (D), F. Fernández (C), Mansilla (C), F. Villarreal (C), Bogado (C).

Fuente: Radio Meta