Mendoza tendrá una sala de partos acuáticos en un hospital público

Se trata de un espacio donde la mujer podrá estar durante el trabajo de parto, el parto mismo y las dos horas siguientes, acompañada por quien ella elija.

El hospital Ramón Carrillo, en la localidad mendocina de Las Heras, inauguró una sala donde las futuras mamás podrán optar por tener un parto acuático.

La sala de TPR (Trabajo de Parto, Parto y Recuperación) contará con una bañera para hidroterapia, donde además podrán vivir todo el proceso de trabajo previo, el nacimiento de sus hijos y la recuperación en un mismo lugar.

Gustavo Rinaudo, jefe del servicio de Obstetricia del hospital, contó que la sala cuenta con “un hidromasaje, que funciona la bañera que se llena con agua tibia, con una temperatura de acuerdo a los protocolos con 36 y 37 grados donde tiene carga y descarga”, explicó.

El médico comentó que los protocolos que se utilizarán para las prácticas de hidroterapia y trabajo de parto en agua, serán traídos del norte de Brasil y que no todas las mamás podrán acceder a este tipo de partos. Sólo podrán hacerlo aquellas que “hayan sido controladas, que tengan ecografías, que tengan análisis de sangre, que sepamos que son partos viables con pelvis viables. En estos casos sí se puede ofrecer este método, porque para los que no saben el agua es un método alternativo no farmacológico para el alivio del dolor. No solamente eso, sino que también tiene muchos más beneficios en el trabajo de parto y en el parto”, explicó, y también hizo referencia a que no es excluyente que se hayan realizado el seguimiento de embarazo dentro del mismo hospital.

El jefe de obstetricia comentó también que su prioridad serán mamás que no tengan obra social, ya que es una institución pública.

“El número de partos mensuales son un promedio de 70, tenemos disponibilidad y en la parte edilicia estamos preparados. La idea es aceptar a gente con obras sociales que quieran hacer el uso de este beneficio”. (InfoGEI) Mg