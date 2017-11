Miguel Mori junto al “equipo de José” distinguidos en el Congreso

El jueves por la tarde, en el Salón de los Pasos Perdidos, los campeones del mundo fueron homenajeados, en un evento al que asistieron más de 200 personas. Víctor Blanco y varios miembros de la Comisión Directiva del Racing Club de Avellaneda los acompañaron.

El Salón de los Pasos Perdidos recibió al Equipo de José en el marco de los homenajes que se vienen realizando por los 50 años de la obtención de la Copa Interncontinental. Varios de los protagonistas de la gesta histórica del 4 de noviembre de 1967 recibieron una distinción aprobada de manera unánime por todos los bloques de diputados. Representando al recordado Miguel Ángel Mori, baraderense que vistió la número 5 en el afamado equipo, estuvo su hijo Damián.

La delegación la completaron, Juan José Pizzuti, Oscar Martín, Humberto Maschio, Juan Carlos Rulli, Juan Carlos Cárdenas, Rubén Díaz, Fernando Parenti, Nelson Chabay y Antonio Spilinga. También participaron la hija de Juan José Rodríguez, el hijo de Miguel Ángel Mori y la esposa de Mario Cejas. De parte del club, asistieron, además del presidente, Roberto Torres, Alfredo Chiodini, Pablo Mena, Bárbara Blanco y Gabriel Astarloa.

Damian habló con BTI, habló sobre esta linda experiencia y recordó a su papá;

¿Cómo viviste la jornada del jueves en el Congreso?

“Te reencontras con compañeros que están vivos y hablas de situaciones, de anécdotas que te recuerdan a tu papá. Es más me encontré con un jugador que había hecho las inferiores en Independiente con mi papá, que también había jugado en Racing había sido suplente, Guzmán me contaba anécdotas cuando estaban en la pensión y la verdad se me hacia un nudo en la garganta”.

¿Cómo fue el acto?

“El acto, fue muy emocionante, habló el diputado Alonso que fue el que presentó el proyecto en la cámara, para hacer el reconocimiento a la trayectoria deportiva al equipo de José por lo que ellos consideran que en ese momento fue el Club que representó a toda la Argentina, entonces hicieron un recordatorio, un homenaje, un decreto y a lo aprobó toda la cámara en forma unánime”.

¿Debe ser muy sentimental ver a los compañeros de Miguel que los conoces de chiquito?

“Te genera una sensación extraña de nostalgia, angustia, te das cuenta el paso del tiempo, yo me acuerdo de la primera vez que fui creo que tenía 6 años y Roberto Perfumo me parecía que media dos metros, el Coco Basile también, sin embargo ahora vos lo ves están ahí. Con el que mucha afinidad tenía mi padre, que nos seguimos viendo durante muchísimos años fue con Rulli y con Oscar Martín que era el capitán y hoy los veo y la verdad a mí se transforma la imagen, porque mi papá se fue a los 65 y a mí me quedó la imagen de mi papá a los 65 y uno los ve a ellos y dice mi papá seguro estaría más o menos así y están bastante achacados porque la vida los lleva a todos”.

¿Imagino que todos tienen un lindo recuerdo de él?

“Miguel era un tipo muy amiguero, era un tipo que tenía problemas con nadie y siempre abrió las puertas de su casa, entonces siempre han venido y se la ha pasado bien acá, es mas cuando Rancig cumplio15 años de la obtención de la copa se festejó acá en Baradero”.

¿Nunca pensaste con la familia hacer una especie de museo con todos lo que tienen de tu viejo?

“La que mas esta con eso es mi madre que quiere hacer algo de eso, yo soy más reacio, porque las quiero para mí, son como muy personales, pero ella como esta en una etapa distinta y es la que dice, ahora el diploma ella quiere hacer unas copias y entregarle una a la filial de Racing y otra al museo, en eso está más mi mamá, a mi me cuesta mucho desprenderme de cosas de Miguel”.

¿Antes del partido en el cilindro se hará un homenaje especial, vas a ir?

“Voy a estar en la cancha, obviamente es un reconocimiento lindo, van a entregar una medalla y aparte ver la gente, la hinchada, el reconocimiento. Después que falleció Miguel, a la semana Racing jugaba y nosotros llevamos la bandera de la filial y para mí ese día que toda la cancha coree el nombre de Miguel fue una emoción gigante que uno la va a llevar para siempre.”



Fotos Congreso: Juan Carlos Baldovino.