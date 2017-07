Mirtha: “Estoy muy dolida con El Trece y Telefe, le están haciendo daño a una figura de trayectoria y prestigio”

Susana Giménez y Marcelo Tinelli grabaron juntos un spot inédito por el Día del Amigo. Los conductores de El Trece y Telefe “intercambiaron pantallas” para dar un mensaje de unión.

Los canales presentaron el spot que se llama “Su-Mar” el domingo por la noche y la grabación del sketch se realizó el último martes, bajo estrictas normas de seguridad.

Si bien todo el mundo está contento por el proyecto, Mirtha Legrand mostró su enojo. La diva se molestó por no haber sido elegida para participar del mismo y también porque considera que una promo del Día del Amigo se debe hacer con amigos reales.

Según La Chiqui, Tinelli y Susana están muy lejos de eso: “Estoy muy dolida. Somos mucho más amigas Susana y yo que ella con Marcelo. Según Adrián Suar y Pablo Codevilla lo arreglaron el Director de Telefe y Tinelli en la fiesta del Martin Fierro. Querían integrar los dos canales”.

“Me afectó mucho. Me parece injusto. Creo que fue una iniciativa de Telefe”, destacó Mirtha en diálogo con PrimiciasYa.com, bastante afectada por no haber sido convocada.

Por último, Legrand indicó: “El Trece y Telefe siempre serán rivales. Y está bien, así es la competencia. Pero no haciendo daño a una figura de mi trayectoria y prestigio”.

Por otro lado, Mirtha confirmó que Tinelli irá a su programa en agosto. Será una devolución de favores, ya que ella fue una de las figuras que participó en la apertura de ShowMatch.

www.primiciasya.com