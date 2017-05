Mirtha Legrand sobre el robo de sus joyas: “Para mí fue muy doloroso todo esto, muy traumático”

En la noche del sábado, Mirhta Legrand abrió su programa de este sábado a la noche hablando del fallo de la Justicia en el caso que investigaba el robo de sus joyas.

Para la misma no hay pruebas suficientes para vincular a los tres acusados con el delito cometido en 2010.

En la causa estaban acusados: Lina Díaz, ex asistente personal de la diva, junto a su hijo y su esposo, Orlando Jiménez y Jorge Petrak, respectivamente.

La jueza a cargo de la causa por el robo ocurrido hace siete años absolvió a los tres acusados de ser partícipes necesarios del robo.

Al comenzar su programa, la conductora dijo: “Yo quiero que sepan que Lina, que estuvo trabajando con nosotros en los almuerzos muchos años, siempre la voy a querer. Pero tengo sentimientos encontrados. Por un lado, yo he sido la damnificada, a quien robaron fui yo. ¿Algún día se sabra? Yo sé que no voy a recuperar, no me aferro a las cosas materiales. Como siempre dije quería recuperar mi anillo de compromiso, de casamiento. Pero bueno, fueron absueltos, y a la Justicia hay que respetarla, así que esta fue la definición. Pero bueno, algún día se sabrá, o no se sabrá. Todo quedará impune, pero la Justicia tiene que actuar más justicieramente”.

Y luego agregó: “Yo no quería hablar de este tema, no quiero hablar más, basta. No sé si la fiscal va a apelar, pero yo no lo voy a hacer. Para mí fue muy doloroso todo esto, muy traumático. Fueron siete años de investigación. Primero se llevó la investigación por unos carriles que no correspondía, después por otro y bueno, finalizó con la absolución de los implicados. Yo estoy rara, porque pensaba, si Lina va presa para mí sería un disgusto tremendo, y al mismo tiempo había algunas pruebas que eran muy contundentes, pero a la Justicia hay que respetarla, y yo la respeto”.

