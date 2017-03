Mirtha Legrand: “soy la lider de la opinión pública”

Ayer Mirtha Legrand tuvo reunión de producción, como todos los martes, con su equipo y estaba espléndida, más que orgullosa de su cena del sábado con el presidente y la primera dama, después de haber recibido, según contó “miles de felicitaciones, me llamó todo el mundo y me felicitaron personalmente en la Legislatura” adonde estuvo el lunes, “todos me preguntaban por el programa”, contó.

Mirtha prefirió ignorar la nota editorial de Ricardo Roa en Clarín, “ya había escrito antes Gonzalo Abascal en el diario y habló maravillas” dijo aludiendo a este comentario: “El sábado, en el regreso de su ciclo La noche de Mirtha, en El Trece, la conductora protagonizó con su estilo punzante (a los 90 años mantiene una lucidez envidiable) un imperdible encuentro con el presidente y su esposa, Juliana Awada”.

“Mirtha sabe que lo es y se siente la lider de la opinión pública“, dicen sus allegados y fue muy fuerte para ella que tanta gente de la oposición, de Susana Rinaldi para arriba y para abajo, haya buscado el modo de que le llegue el comentario favorable sobre el reportaje con que abrió su nueva temporada.

La producción para el sábado y el domingo está en marcha, Mirtha seguramente comentará lo que se habló de ella en la semana, pero la idea es mirar hacia adelante. Para Legrand, la cena con Macri y Awada fue un éxito. Y el rating le dio la razón.

