Mirtha, sobre su ausencia en el spot del Día del Amigo: “Me sentí ninguneada”

Con motivo del Día del Amigo, Telefé y El Trece decidieron realizar-por primera vez- un institucional con las figuras principales de cada canal: Susana Giménez y Marcelo Tinelli. Pero, la gran ausente en el spot promocional fue Mirtha Legrand y, ayer, durante su programa televisivo, la diva hizo su descargo al respecto.

Uno de los invitados a La Noche de Mirtha., Marcelo Polino, le preguntó:”¿Le molestó que el aviso del Día del Amigo lo haya hecho Marcelo con Susana y usted no?”; a lo cual, Legrand respondió: “No me molestó, me dolió, que no es lo mismo. Me dolió porque yo soy muy amiga de Susana de toda la vida, hay un techo generacional pero somos muy amigas, es como si fuera de mi familia. Pero sí, me dolió mucho porque podríamos haber estado los tres”.

“Todo esto se gestó durante el Martín Fierro, el director artístico de Telefé y de Canal 13 hablaron con Marcelo y Susana. Hablé con las autoridades del canal y ellos culpan a Telefe, y Telefe dice que no. Fueron responsables los dos”, explicó la conductora.

“Sentí que me hicieron de menos y eso es muy duro y terrible después de tantos años de trabajo y de una trayectoria, a mi modo de ver impecable”, expresó la “Chiqui”. “Anoche Tinelli dijo ’vamos a hacer un aviso con Mirtha’, pero no, yo no hago aviso con nadie. Con Susana no hablé, está en Punta del Este. Mañana la voy a llamar. Me sentí ninguneada” concluyó.