Misenti “Ellos tienen el mismo derecho que cualquier otro, legalmente tienen razón”

Esta semana personal y maquinaria municipal estuvo reparando las calles internas del Barrio Privado ubicado en la Colonia Suiza, esta acción generó rechazo porque cualquier vecino sabe que se trata de un barrio cerrado donde no ingresa cualquiera sin la debida autorización de quienes viven allí.

Incluso la foto que ilustra la nota es de streetview y solo tiene imagenes de la parte externa, es decir que no pudo pasar la casilla de seguridad.

Más allá del posicionamiento personal ante esta situación, hablamos con el responsable del área de obras y Servicios Públicos, Sebastián Misenti, quien, entre otras cosas, expresó que el barrio legalmente es como cualquier otros, que pagan los impuestos y tienen derecho como todos los vecinos.

¿Por qué se realizaron trabajos de mejorado de las calles en un barrio privado?

“En realidad nosotros cuando entramos al comienzo de la gestión, tenía un montón de reclamo del barrio de la Colonia Suiza y yo le dije que no, que para mí era un barrio cerrado y que no íbamos a ingresar a hacer ningún tipo de reparación. Bueno como los reclamos se seguían sumando vino un grupo de personas a decirme porque no entrabamos al barrio a reparar que eran ciudadanos como cualquier otro, que tenía también derecho, yo le dije que era un barrio cerrado y que nosotros como municipio no íbamos a ingresar, entonces fui a hablar con asesoría letrada, porque ellos están pagando impuestos y el barrio no es un barrio cerrado, sino que es un loteo común y corriente como cualquier otro lado, en donde las calles son públicas y el alumbrado es público también”.

Cualquiera sabe que es cerrado que no se puede entrar, Si un vecino quiere dar un paseo por el barrio usando las calles internas “publicas” dudo que se lo permitan, ¿es así o estoy equivocado?

“Ellos no solo tienen derecho a reclamar y el municipio tiene la obligación de intervenir sino que como muchos vecinos de esta ciudad tienen los impuestos pagos como corresponde, ahora porque esta la portería no lo sé, lo que sí sé es que también es mi obligación intervenir porque son familias de esta ciudad, que tienen pagos sus impuestos y que viven en un espacio que es público y no privado. Las calles están integrando el plano municipal, sino que también cada uno de los lotes que están dentro del barrio tienen pagos los impuestos de barrido, alumbrado y limpieza e inclusive si queres podes hablar con Pablo Correa- pero si me interiorice del tema y esto es así”.

Comprendiendo que es tu obligación, ¿no hay prioridades, calles publicas de verdad en las que no se puede andar?

“Yo he ido personalmente al barrio y la verdad que adentro no sé podía transitar. Yo como secretario de servicios públicos tengo que llegar, nosotros en un año hemos llegado a barrios que estaban totalmente olvidados, que hoy puede entrar y salir una ambulancia y se le ha cambiado la vida a la gente constantemente. Ellos tienen el mismo derecho que cualquier otro, legalmente tienen razón y yo no tengo manera como para negarme a entrar a ese lugar, yo lo que hice fue postergarlos en el tiempo lo más que pude y hoy si vos vas debe haber para cambiar 40 o 50 lámparas de alumbrado público, que ellos están dispuesto a pagar y no la tienen que pagar y tienen derecho a que nosotros se la arreglemos”.

¿Sin embargo el mantenimiento de la plaza y espacios comunes lo pagan ellos, siguiendo la línea que es público no debería hacerlo el municipio?

“Mantienen ellos por sí mismo los espacios públicos del barrio porque ellos quieren, ahí adentro en una plaza que tienen tendríamos que entrar nosotros a cortar el pasto, es más la recolección de residuos dentro del barrio la tiene que hacer el municipio, pero yo le dije yo no voy a meter un camión de la recolección todos los días dentro del barrio público, porque muchas veces por la condiciones de algunos lugares no podíamos ni siquiera acceder, teníamos que llegar caminando los días de lluvias, entonces para mí era una falta de respeto no poder llegar a la gente más humilde y tener que meter el camión adentro de ese barrio para acceder a la recolección, entonces que hicieron dijeron nosotros hacemos la recolección dentro del barrio y la dejamos afuera, entonces yo agarre y le di tres contenedores que estaban dado de baja, les dije reparen esos contenedores y me dejan la basura dentro del contenedor fuera del barrio porque al camión no lo voy a meter”.

¿No crees que te dejaron expuesto en un tema políticamente sensible?

“Yo siempre voy a estar expuesto tanto en las cosas buenas como en las cosas malas, pero yo también tengo mi obligación con los vecinos más allá de las condiciones económicas y sociales en las que viven y tengo que darles respuestas, esa es mi función”.

Pensar que porque les fue bien, que porque tienen recursos económicos no tienen iguales derechos sería también una forma de discriminación, pero el punto es que hay algo que no está claro, ¿por qué si es un barrio publico sin autorización no se puede entrar, por ende el transito es limitado?.

“Obviamente por ahí quedo expuestos en cosas que son políticas, pero bueno será cuestión que los Concejales trabajen y revean el tema ese. Dentro de un año voy a tener que volver a entrar a ese barrio, pero no tengo herramientas como para decirles no o negarme, porque son vecinos de la ciudad, que pagan sus impuestos y que viven en un lugar público legalmente.”