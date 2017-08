Misenti: “Este gobierno local está haciendo muchas obras que van a perdurar en el tiempo”

El Secretario de Obras y Servicios Públicos, Sebastián Misenti, habló con BTI sobre las obras de mantenimiento que están a su cargo y algunas de las obras de infraestructura que se están llevando a cabo por parte del gobierno de Fernanda Antonijevic.

Misenti, se refirió a la importancia de estos trabajos y dijo que el vecino debería recorrer la ciudad para darse cuenta de todo lo que se hizo y se está haciendo en menos de dos años de trabajo.

Sobre la crisis laboral planteó que no la justifica, pero en algunos casos él ha sido testigo de los abusos por parte de trabajadores amparados por los gremios.

¿Hablemos de las obras de mantenimiento, que pasa con muchas calles asfaltadas que por los pozos son intransitables, como por ejemplo Darragueira desde Teófilo Rosell hacia el centro?

“Ya está adjudicada la obra de la calle Darragueira, esta semana se firma el certificado de comienzo de obra y se va a comenzar la repavimentación del boulevard René Simón, boulevard Malabia, Teófilo Rosell desde Santa María de Oro hasta donde comienza Gazcón, inclusive el boulevard que da al frente del Hogar de Ancianos y la calle Darragueira desde Teófilo Rosell hasta René Simón.

En las condiciones en las cuales se encuentra toda esa zona, está tan deteriorado el asfalto que hay que levantarlo y hacerlo de nuevo, cualquier tipo de reparación que se haga no va a durar, porque ya tiene problemas la base y no hay manera de solucionarlo, es una obra nueva. La obra salió a licitación, se adjudicó, se firmaron los contratos de obra y ahora falta que se firme el certificado de comienzo y de obra para que empiecen a trabajar sobre las mismas”.

¿Ya finalizó la obra de las calles transversales a 4 de Febrero, Pueyrredon y Carrasco?

“Falta el asfalto de la calle Pueyrredón, hay tres cuadras que ya está hecha la base, falta hacer el resto y el asfaltado. La gente de obras públicas es la que está con ese trabajo en particular, pero por lo que tengo entendido arrancan la semana que viene.

Lo que se hizo hasta ahora ahí es el cordón cuneta, otra empresa se encargó de hacer un entubamiento de 200 metros sobre calle Pueyrredón que ya está finalizado y nosotros lo que hicimos fue nivelar las calles, estabilizarla y ponerle el mejorado, de las 30 cuadras de cordón cuneta que se hicieron hay 29 hechas y queda una sola cuadra, que se nos acabo el rap- ya nos habilitaron 3.000 toneladas más-, la tenemos que ir a buscar a la ciudad de Ramallo, ya empezamos a traer y acopiar algo y seguro en los próximos días vamos a estar culminando esa cuadra que queda pendiente”.

¿Y en el Barrio Bernabé cómo va la obra?

“En Bernabé pasa lo mismo, ya hay cuadras que tienen el cordón cuneta, que le vamos a empezar a poner rap en la medida que lo vamos trayendo.

El ánimo del vecino también cambia cuando ve que vos estás haciendo, pero no llegaste a su casa, este es el problema que estamos teniendo últimamente en la cuidad. Otro ejemplo que te doy, es el barrio Bernabé que estamos haciendo, es una obra de una magnitud impresionante donde se están haciendo cloacas, donde se está haciendo agua, donde se está haciendo cordón cuneta, donde se está haciendo mejorado, donde va haber calles asfaltadas, donde va haber iluminación led y hay vecinos que están enojadísimos porque le rompes la vereda para pasarle las cloacas, entonces vos decís bueno, vos estas tratando de cambiarles la calidad de vida a la gente, se le está cambiando la vida a la gente, entonces hay que aprender a soportar un poco, la gente tiene que entender que se está generando un inconveniente momentáneo, pero que te va a dar la solución para tu casa, para tu barrio, para tu calidad de vida, entonces tienen que tener un poco de paciencia y esperar. También sé que hay cosas que se prometieron u obras que quedaron por la mitad y no se terminaron, las obras que nosotros comenzamos, comienzan y se terminan”.

¿Cómo se solucionan los basurales clandestinos?

“Respecto a la basura que se tira en la calle Antártida Argentina, la verdad que es una situación que nos escapa a nosotros. La verdad es que nosotros como ciudadanos con el tema de la cultura de la limpieza no hemos mejorado en nada, desde que comenzó la gestión. También entiendo que obviamente es una responsabilidad de la municipalidad pero si no lo hacemos en conjunto con los vecinos no vamos a tener nunca una ciudad limpia”.

¿Con estas cuadras mejoradas se achican las calles para mantener?

“A medida que se va avanzando con el mejorado-nosotros hicimos alrededor de 90 cuadras de mejorado, ya dentro de la ciudad -, son 90 cuadras donde el mantenimiento se va tener que hacer pero en un periodo mucho más extenso, entonces eso nos va a dar lugar a nosotros a que podamos hacer mantenimiento en los lugares donde todavía no hemos llegado con el mejorado. Las mismas maquinarias que vos utilizas para colocar el rap y mejorar las calles, también las utilizas para el mantenimiento, hoy nosotros tenemos dos motoniveladoras trabajando en la ciudad de Baradero y tenemos dos motoniveladoras que están bastante agotadas en su vida útil, una en Portela y otra en Santa Coloma, las cuales permanentemente están teniendo inconvenientes más que nada por el estado en el que se encuentran, entonces con dos maquinas hacer 550 kilómetros de caminos rurales, más toda la zona céntrica, más la colocación del rap a veces no se llega. De todas maneras estamos viendo con Antonio Pando, el Secretario de Hacienda, si a fin de año podemos adquirir dos maquinas más para el municipio- valen alrededor de 5.000.000 de pesos cada una- para ver si podemos seguir avanzando con el mantenimiento”.

¿Una obra importante es el paredón de contención en la costa?

“Nosotros en la inundación que de hecho la agarré bien nuevito, la peleamos bien desde abajo gastamos alrededor de los seis millones de pesos y nunca se pensó desde el año 83 hasta la fecha de que había que ser una obra que perdure en el tiempo y que le de la seguridad de que los vecinos no se van a inundar y no van a perder lo que han logrado con muchísimo esfuerzo durante todo este tiempo y eso no es un promesa, cuando vino la inundación les dijimos este año vamos a comenzar una obra donde le vamos a dar la seguridad de que ustedes no van a tener más inconvenientes. Entonces hoy ver que Baradero crece en eso y que va a haber una contención desde la rotonda hasta el puerto y que de la zona del puerto hacia el lado de Atanor para que la gente entienda ya está contenido y que la gente no va a sufrir más, la verdad que a mí me enorgullece, y me enorgullece trabajar también en este gobierno, porque si nosotros nos detenemos en los detalles, seguramente van encontrar algo, más en mi área, yo se que estoy en un área que es bastante compleja, pero también entiendo que la dirección que lleva este gobierno a nivel local está haciendo muchas cosas y cosas que van a perdurar en el tiempo.

Este gobierno va por eso a nivel local, va a hacer obras que trasciendan en el tiempo y que le cambien la vida a las generaciones que vienen”.

¿Cómo analizas la crisis laboral que sin duda empaña las obras de infraestructura que se puedan hacer?

“La verdad que me duele que haya gente en mi pueblo que se haya quedado sin trabajo, pero también he visto abusos y falta de respeto de parte de los gremios y también de los propios trabajadores para con la empresas. Acá algunas de las responsabilidades de lo que pasó en algunas empresas de la ciudad -en las cuales yo trabaje- fueron compartidas, vos no podes permitir que un tipo al que el gerente lo encuentra tomando sol dentro de la fábrica, con los pantalones arremangados no lo pueda echar, porque el gremio lo defiende, entonces el otro de alguna manera tiene el derecho de hacer lo mismo y después se torna ingobernable la situación, entonces la empresa pierde la gobernabilidad en algunos casos, no te digo en todos. Yo se quizás esto a mi me traiga algún inconveniente pero yo te estoy hablando como empresa que tengo, veo que hubo abusos de la parte gremial, de los mismos empleados que creen que puede hacer lo que quieren dentro de una empresa. Yo creo que es un poquito de todo lo que tenemos que poner, cada uno a nivel personal tiene que cuidar su trabajo, porque si vos pasas licencia gremial porque no tenes ganas de ir trabajar o llamas por teléfono desde el río porque estas pescando y decís hoy no voy a ir trabajar, mañana te llevo el certificado y no es cierto, la empresa llega un momento donde no lo puede soportar más, va a llegar a fin de mes, haber los números y si no le da la empresa no va a perder, ni tampoco va a pensar en el trabajador, no digo que todos los casos sean así, pero te digo que hay varios casos que conozco y son insostenible.”