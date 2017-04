Misenti: “Un 80% del Corralón se va a trasladar al predio de Ruta 41”

El Secretario de Obras y Servicios Públicos, Sebastián Misenti, habló de diferentes temas de interés general y dijo que el corralón será trasladado en los próximos días, primero será solo como deposito pero en un futuro cercano se sumaran los talleres.

¿Qué pasó con la barredora que no se la ve andando?

“A través de una gestión de la Intendenta municipal se compró una barredora nueva, porque la otra tuvo un problema en un cilindro del motor y está en reparación y cuando venga de reparación- yo estimo que más o menos en diez días- la cuidad tendrá dos porque se anexará a la nueva que es de arrastre, va tirada con tractor- pero tiene un sistema muy parecido al otro- y tiene como característica que es más baja, entonces no tenemos inconveniente de pasar por lugares donde hay árboles sobre las veredas y es mucho más fácil de acceder a distintos lugares donde la barredora grande no puede ingresar, pero la verdad que es completamente efectiva y es una barredora importante, vale alrededor de medio millón de pesos. Ya esta comprada estamos esperando que llegue tiene entre 30 y 60 días de entrega”.

¿Viste que en una ciudad de Entre Ríos crearon una máquina para aspirar las hojas de la vereda, sería interesante poder hacerlo acá?



“Lo vi, es muy interesante, acá no tuvimos tiempo porque estuvimos poniendo en funcionamiento mucha maquinaria que estaba parada, lo que si hicieron los chicos en el corralón una maquina bastante interesante- que la inventaron ellos también- que corta el pasto que esta sobre los cordones, que la van tirando con la camioneta y van cortando como si fuese un pequeño arado, va cortando perfectamente el pasto sobre el lado de adentro del cordón digamos y lo va levantando y uno después pasa barriendo y queda el cordón en perfectas condiciones. Ese trabajo se hacía a mano y llevaba mucho tiempo obviamente y ellos con un disco de freno de una moto grande, unos piñones y unas cadenas que trajeron de su casa inventaron la maquina, me llamaron un día por teléfono, me la mostraron en funcionamiento y es perfecto, yo grave un video y ya la han empezado a usar en algunos lugares”.

¿Finalmente se traslada el corralón al nuevo predio?

“Recién vengo de ahí de estar con la gente de Obras Públicas, ellos están terminando los planos, yo estimo que la semana que viene ya comenzaran con la obra, creo que no llevara más de 25 días o un mes y después ahí ya nos podremos mudar al nuevo predio de ruta 41. En principio va a ser una especie de parque logístico, no se van a hacer tareas de grandes movimientos de tierra o tareas de taller pesadas, se van a guardar las maquinas, se van acopiar solamente lo que es material para reparación de calles como piedra y algo de rap- en pocas cantidades-como para hacer reparaciones inmediatas y la parte de taller va a seguir quedando un tiempo más en el corralón hasta que veamos sí también lo trasladamos o queda ahí. Pero yo te diría que en un 80 % el corralón se va a trasladar a lo que es el nuevo corralón sobre la ruta 41.”