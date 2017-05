Misenti: “Vamos a encontrar al responsable de romper el patrimonio municipal”

El Secretario de Obras y Servicios Públicos, Sebastián Misenti, manifestó estar cansado de el accionar anónimo de algunos empleados municipales que se empeñan en romper a propósito, por razones políticas o personales, diferentes herramientas y vehículos pertenecientes a toda la comunidad. Por esa razón al detectar que se rompieron dos desmalezadoras y un soplador echándole azúcar a la nafta, habló con la Jefa Comunal y denunció penalmente el hecho pidiendole al comisario que se investigue hasta llegar a los responsables y con las pruebas actuar en consecuencia, es decir echarlos.

¿Cómo fue que detectaron que dos moto guadañas habían sido rotas a propósito?

“En el mes de Febrero adquirió el municipio siete u ocho maquina 0 km, de primera línea marca Sthil 28 cilindradas, se pusieron en funcionamiento en el momento de comprarlas y pertenecían a espacios públicos o espacios verdes. No recuerdo bien la fecha que hubo un evento en el puerto donde vinieron unos grupos de rock a cantar y había que hacer unos retoques en algunos espacios verdes del puerto, hable con la gente de espacios verdes y les dije que en colaboración les lleven una de las máquinas nuevas a la gente que está de mantenimiento en el puerto, para que hagan el corte que correspondía y dejaran el lugar en condiciones para el evento. A los dos días aproximadamente, los jefes de cuadrillas me dicen que la maquina que habían llevado al puerto no funcionaba, obviamente estaba en garantía, entonces la llevaron a la empresa Scoppa para que la vean y que la garantía evalué y vean que inconveniente había tenido, para poder solucionarlo y poner la maquina en funcionamiento nuevamente y a su vez les hago dejar otra máquina- que no era de las últimas que habíamos comprado- era una maquina que estaba funcionando, a los dos días nos dicen que la maquina que le habíamos dejado también se había parado, la fueron a buscar y no les dejaron más maquinas. Espacios verdes se encargaría de mantener el puerto. A todo esto me comunico con la empresa Scoppa quien nos había vendido las máquinas, ellos son proveedores del municipio y me dicen que ellos creían que era un problema en la nafta el que había tenido la máquina nueva y que la garantía no iba a poder cubrir, esto obviamente no me gusto mucho, me hago presente en la empresa Scoppa, hablo con Cacho Scopa que es un vecino conocido de la ciudad y me dice mira Sebastián yo no la abrí a la maquina, pero con tantos años que tengo yo te digo que acá hubo un problema con la nafta y no es un problema de la maquina, la vamos a llevar a un lugar para que la vean, la desarmen y vean cual es el inconveniente, sí es un problema de la maquina nos hacemos cargo nosotros y si es un problema de la nafta se va a tener que hacer cargo el municipio, la llevamos a un mecánico muy conocido del lugar -un hombre que trabaja muy bien- al ratito que termina de desarmarla me llama por teléfono, me hago presente en el lugar y corroboro de que el tanque de nafta, el pistón y el cilindro de la máquina estaban con mucho carbón producido por el caramelo del azúcar, se había hecho como un caramelo adentro y estaba la máquina fundida, obviamente tomo fotos de esa situación, hago reparar la segunda maquina que mandamos al puerto, la desarma y la encuentra en las mismas condiciones y un soplador que había en el anfiteatro empieza a fallar, lo desarmamos nosotros y termina pasando que también tenía azúcar en la nafta, pero no se alcanzo a romper porque lo desarmamos y lo limpiamos e hicimos el mantenimiento que corresponde, le informo a la Intendente lo que había sucedido y hago una denuncia penal para que se inicien las investigaciones que corresponden y poder llegar al responsable de este atentado contra el patrimonio municipal que es de todos los baraderenses”.

¿Cuánta gente tiene acceso a la nafta?

“La nafta la prepara una sola persona, que es de mi confianza, que es la única chica que trabaja en el vivero municipal, en un solo bidón para todas las maquinas y particularmente tuvieron solamente inconvenientes las máquinas que fueron hacia el puerto, las otras están todas bien y siguen andando bien hasta el día de hoy, o sea que no fue que la nafta fue mal preparada o que la persona que preparo la nafta lo hizo intencionalmente, pero en el transcurso desde que sale la maquina del vivero hasta llegar al puerto hubo cinco o seis personas que estuvieron en contacto con las maquinas y pudo haber sido cualquiera, también pudo haber sido algunas de las personas que trabajan en el puerto, no puedo culpar a nadie, pero lo que yo quiero y lo hable personalmente con el comisario Martínez es que se haga una investigación y que se llegue al responsable de esto para que se tomen las medidas que corresponden”.

¿O sea que serian empleados del municipio?

“Lo que sí me queda claro que es gente que trabaja dentro el municipio y no gente de afuera, eso estoy totalmente seguro porque el acceso adonde han sido los inconvenientes se accede solo siendo personal municipal”.

¿Si se confirma con pruebas la culpabilidad de algún empleado se lo puede echar?

“Si yo lo encuentro quédate tranquilo que esa es la medida, no podemos estar trabajando con gente que piense de esa manera y que hagas esas cosas”.

¿Crees que se sabrá quién o quiénes son los responsables?

“Voy a estar trabajando en conjunto con el comisario Martínez y todo el apoyo que le pueda dar desde el área se lo vamos a dar porque queremos encontrar al responsable”.

Cambiando de tema, ¿Por qué razón se reemplazó a Matheson como director del cementerio?

“Alejandro estaba trabajando en el cementerio y a su vez había armado una cuadrilla en lo que es mantenimiento de edificios municipales, y yo veía que había un muy buen resultado en lo que respecta a la reparación que Alejandro hacía con esa cuadrilla y había que fortalecer un poco el cementerio, yo necesitaba que él se aboque a una cosa, hay muchísimos sin mantenimiento y mucha tarea por hacer, por eso entonces decidimos con la Intendenta que ingrese Daniel Buey como encargado del cementerio y que Alejandro Matheson siga con la cuadrilla reparando los distintos edificios municipales”.

Por último, se está techando el gimnasio municipal, ¿qué obras realizará esta empresa además del techo?

“El gimnasio municipal esta licitado el techo completo, las aberturas completas, el piso y la parte eléctrica y en la segunda etapa vendrían los baños y las tribunas. Yo estimo que a fin de semana sino esta todo techado va a estar ahí y después faltan los cerramientos laterales y después los portones y posteriormente la construcción del piso. Las dimensiones del gimnasio son 70 metros de largo por 33 metros de ancho, es grandísimo y entran fácilmente una cancha de básquet y dos de handball. Reconozco que es una obra que comenzó con el gobierno anterior y que ahora Fernanda a través de su gestión ha conseguido que le continúen dando dinero para seguir avanzando, va a ser un gimnasio único en la zona”.