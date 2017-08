Misenti: “Ya comenzaron a asfaltar Pueyrredón”

El Secretario de Obras y Servicios Públicos, Sebastián Misenti, habló sobre el asfalto de la calle Pueyrredón que finalizaría la obra de mejoramiento de todo el barrio comprendido entre Carrasco y 4 de Febrero. Además habló sobre la falta de maquinaria para el arreglo ordenado de las calles de tierra.

También confirmó que esta semana se comenzará con la obra de calle Anchorena, entro otros temas relacionados al área a su cargo;

¿Se comenzó a asfaltar la calle Pueyrredón?

“Nosotros habíamos hecho cuando la empresa termina de hacer las bases un par de prueba con la empresa Cinco Vial, hicimos analizar las bases según las especificaciones técnicas de Vialidad Nacional y había un inconveniente con el estabilizado de las bases, por eso se retraso un poquito y después hubo un tiempo de lluvia que también hizo que se vaya postergando la colocación y previamente el mejoramiento de esa base que no había dado bien, se restauró la base, se volvieron hacer los análisis en el laboratorio, dio ok, entonces ya comenzaron a tirar asfalto como para hacer la capa final y que quede la calle terminada”.

¿Cuándo estaría terminada?

“El jueves y viernes dan lluvia, así que por ahí ya la semana que viene va a estar finalizada, porque el avance es bastante rápido, si es que las condiciones climáticas lo permiten”.

¿Se hace por mitades?

“En realidad se hace en dos etapas, del centro de la calle hacia un lateral y una vez que finaliza esa se hace el otro lateral y se va avanzando por cuadra.

¿Es decir que todo ese sector de la ciudad queda sin calles de tierra?

“Las calles laterales están estabilizadas y tienen rap- no es asfalto-, pero mientras se haga un mantenimiento periódico la calle queda en muy buenas condiciones, la gente sale definitivamente del barro, ya no hay más polvo y queda bien estabilizada”.

¿Se han sumado más calles con cordón cuneta y rap?

“Hemos extendido un poco más la obra de estabilizado y a medida que vayamos teniendo rap, vamos a seguir avanzando. La provisión de rap es limitada porque se hace en base a lo que sale de las represas de la ruta y mientras tengamos material vamos a continuar haciendo la mayor cantidad de calles estabilizadas posibles”.

¿Al rap quien le agrega el aceite y la cal?

“Hay dos opciones, hay algunas calles de la ciudad que nosotros le hemos tirado el rap y ha quedado así- que es de fácil mantenimiento-, por ahí después de un determinado tiempo la calle empieza a generar algunos pozos- nosotros con las maquinas lo podemos reparar o sino esta la opción de que la gente misma, les pongan aceite quemado o cal, queda la superficie un poco más rígida, parece como si fuese asfalto, pero después con el correr del tiempo también se hacen pozos- por que no es lo que corresponde- pero también es fácil de reparar para nosotros, la opción la tiene el vecino”.

¿Se va a cambiar el sentido de circulación de Carrasco y 4 de Febrero?

“La idea es- la gente de transito está trabajando en eso- que 4 de Febrero y Carrasco sean manos únicas, la idea es poder liberar esas arterias para aquel que viene por la 41 pueda entrar directamente a la ciudad por una de esas arterias que van a ser mano única para ingresar a la ciudad”.

¿Cuándo se van a arreglar las calles asfaltadas destruidas como bulevar Malabia, Darragueira cerca del hospital, etc?

“Lo que es calle Malabia, René Simón, Darragueira y Teófilo Rosell, toda la zona aledaña del hospital que están destruidas las calles desde hace mucho tiempo, se sacó a licitación una obra de 30 cuadras aproximadamente, ya fue otorgada la licitación y se están firmando los contratos, ya está bastante avanzado el tema administrativo y estamos esperando que arranque, estimo que en algunos días más ya vamos a ver los movimientos de las maquinas trabajando en toda esa área que nos viene afectando a los vecinos de Baradero desde hace muchísimo tiempo y que la verdad que va a ser un alivio para muchos de nosotros y ni hablar también del funcionamiento permanente de los vehículos de emergencia del hospital que también la pasan mal cuando tienen que entrar y salir del hospital”.

¿Por qué se retrasa tanto el mantenimiento de las calles de tierra?

“En cuanto al tema mantenimiento estamos un tanto demorados, hay algunas maquinas que han tenido algunos inconvenientes, de hecho hoy estamos trabajando con una sola motoniveladora en la ciudad de Baradero – no es que no haya-, sino que están en reparación, son maquinas que tienen ya sus años, tienen ya sus horas de trabajo y que se van rompiéndoos permanentemente. Nosotros tenemos una motoniveladora marca Champions que le surgió un inconveniente eléctrico, que no lo hemos podido solucionar acá en Baradero y un representante directo de la maquina va a estar viniendo a Baradero el jueves para poder escanearla y revisarla, ver si la podemos solucionar para poner en marcha otra máquina y después tenemos otra motoniveladora de Alsina que trabaja sobre todo en la localidad y la zona rural y se le rompió una punta de eje que no se importa más, así que hay que hacerla en Buenos Aires, en una tornería especifica que también nos dieron los representantes así que estamos esperando la reparación. Las maquinas están trabajando mucho, ya tienen sus desgaste y estamos viendo con Antonio Pando de la Secretaria de Hacienda la posibilidad de adquirir algunas maquinas nuevas como para poder mejorar el servicio y no tener estos inconvenientes que estamos sufriendo ahora por el desgaste de las maquinas que están entradas en años, tenemos un equipo limitado, pero así y todo estamos trabajando doble turno para poder seguir mejorando algunas calles”.

¿Andan las barredoras o solo se barre manualmente?

“La barredora después de algunos años de estar parada comenzó a tener inconvenientes en el motor, solucionamos el problema y ahora estamos esperando unos cepillos que están con retraso para poder cambiarlos, se usa la otra barredora, se está usando tres o cuatro horas diarias con un recorrido específico. Lo que hice fue hacer un cambio- la barredora estuvo siempre a cargo del corralón- ahora las pase al servicio de alumbrado, barrido y limpieza para que directamente en coordinación con la gente que barre manualmente se pueda hacer un circuito y poder sacarle mejor provecho, ahora va a estar a cargo de Mario Raío que con su equipo de limpieza va a brindar un mejor servicio y en estos días está llegando una barredora nueva, que adquirió el municipio, que va estar también complementando a la barredora principal, esta barredora es una barredora de arrastre, que se tira con un tractor- con un sistema hidráulico- pero el rendimiento es muy parecido a la barredora grande, por ahí lo que tiene esta es que se puede usar en espacios chicos y es mucho más maniobrable en el caso de que haya vehículos estacionados, así que estamos a la espera de esa máquina que ya fue adquirida, comprada y pagada, estamos esperando que el proveedor la ingrese al municipio”

¿Cuando comienza la obra de calle Anchorena?

“La obra de calle Anchorena comenzaba este lunes, la idea es que en un principio va estar trabajando sobre media calzada nada más, seguramente va estar prohibido el estacionamiento sobre esa cuadra, pero el tránsito vehicular va a seguir obviamente con precaución, va a estar disminuido porque va a poder pasar un auto solo, pero la idea es poder trabajar sin cortar totalmente la arteria. Van a comenzar del lado impar, la vereda del Bar de Los Angelitos, de ese lado primero, obviamente nos van a generar inconveniente. Hoy empezaban hacer las mediciones y el peritaje final para comenzar la obra, la empresa que efectúa la obra es de Pilar, ellos ya hoy se estaban hospedando en la ciudad inclusive han tomados algunas personas de la ciudad y ya están comenzando. El tema lo maneja el arquitecto Pablo Correa y George Rut Vila.”