Montero: “Hoy contamos con 371 afiliados al SOEMB”

El grupo encabezado por José Montero se hizo cargo del Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Baradero, con menos de 100 afiliados, en dos años, con un trabajo serio y cercano al trabajador, donde se intenta trabajar no solo en la parte gremial sino sumar otros tipos de beneficios, el SOEMB logró llegar a ser el sindicato mayoritario.

Hablamos con el Secretario General del SOEMB, José Montero quien nos contó sobre este crecimiento y los proyectos a futuro;

¿Imaginaron crecer tanto en tan poco tiempo?

“Siempre tenemos que mirar hacia atrás y acordarnos de lo que éramos y siempre tener el objetivo de mirar también hacía adelante, uno tampoco se puede detener con lo que consigue, siempre tenemos que seguir luchando para conseguir más y apostamos a eso.

No paramos, visitamos mucho a los compañeros municipales- esa es otra de las propuestas que nos habíamos hecho- y como lo dijimos desde el principio acá tenemos que apostar a algo y es estar siempre en continuo contacto con los compañeros municipales”.

¿Cuántos afiliados tienen?

“Hoy contamos con 371 afiliados, la verdad que para nosotros era un número impensado, nunca pensamos que íbamos a llegar a tantos, pero bueno esto es gracias a la confianza de la gente y gracias a esa confianza nosotros tenemos que seguir trabajando día a día”.

¿Ahora están haciendo convenios con trabajadores con oficios o profesiones, como es eso?

“Como continuamente estamos tratando de conseguir beneficios para nuestros trabajadores, para nuestros compañeros, no solamente estamos buscando convenios con comercios u empresas de de la zona, sino también reconocer también el trabajo, el oficio, la profesión de cada uno de nuestros compañeros municipales y todo aquel que este dispuesto a brindarle un beneficio al mismo compañero, son bienvenidos para que podamos celebrar un convenio y brindarle ese beneficio, y todos resultan beneficiados, el afiliado va a tener un beneficio en cuanto a un descuento o por ejemplo sino puede pagar por un código de descuentos que nosotros le damos desde la municipalidad para que se le descuente por recibo de sueldo y a su vez va a resultar beneficiado la mismo compañero- trabajador municipal, afiliado- que le esta brindando ese servicio a otro compañero porque a va a tener otra entrada.

Por ejemplo una compañera que es masoterapeuta- que es el último convenio que firmamos- ella es empleada municipal, ayer firmó un convenio con nosotros, ella le va a brindar un servicio a nuestros compañeros y a su vez va a resultar beneficiada porque va a tener otra entrada y a su vez se destaca en la profesión que ella tiene, porque ella esta matriculada y todo para brindar ese servicio. Hay varios trabajadores dentro del municipio con oficios o profesiones que ya están trabajando con el SOEMB”.

¿Ustedes tienen un terreno propio, piensan en mudarse?

“Hoy nos encontramos trabajando en el terreno emparejándolo, se esta levantando porque estaba bajo, estamos abocados a hacer el salón, porque quisiéramos tener un salón propio para no depender de un tercero. También estamos evaluando la posibilidad de conseguir un local un poco más amplio, porque hoy no contamos con la capacidad necesaria para recibir a nuestros afiliados, entonces estamos viendo eso, lo estamos evaluando y bueno posiblemente tal vez en poco tiempo no estemos mudando. La idea sería que sea en la zona céntrica para el fácil acceso del afiliado”.

¿Que otros beneficios han incorporado?

“Apuntamos mucho a la parte social porque hoy por hoy para los empleados municipales con nuestro sueldo se nos hace muy difícil comprar los comestibles, hoy tenemos un bolsón solidario para nuestros afiliados a 180 pesos- que en cualquier comercio acá en Baradero lo pagas a 290- e inclusive trajimos calzados, hemos traído suéter, todo lo que podamos traer en beneficio de los afiliados”.

¿Estuvieron reunidos con el Ejecutivo que le plantearon?

“Algunos puntos que le hemos marcado al ejecutivo es con el fin de mejorar la normalización de ciertas cuestiones en cuanto a la parte municipal y después otros puntos como los pases a planta permanente, la recategorización, la ropa, que esas son cuestiones diarias que inclusive se ha firmado con el otro sindicato que a partir del 1 de junio se estaría entregando o se estaría dando y hasta el día de hoy todavía seguimos en veremos, nosotros estamos peleando también para que eso se empiece a cumplir y se empiece a regularizar”.

¿Se va a firmar el convenio colectivo de trabajo?

“El convenio colectivo todavía no está firmado, estaría por verse el tema de la firma, posiblemente este mes se firme, faltaban algunas cuestiones en cuanto a lo monetario que lo estábamos por ver, pero después ya estaría en condiciones.”