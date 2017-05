Morales “Alonso va a seguir en el cargo, va a seguir cobrando, porque le interesa el bolsillo.”

El pasado martes en la sesión ordinaria del HCD, los concejales del Frente Renovador Peronista que preside Juan Domingo Morales, a pesar de haber acordado una cosa, ante la ausencia de peteco votaron en contra y generó el enojo de quien les dio la posibilidad de ocupar una banca, porque es innegable que el portador de los votos es Morales.

Los ediles Adriana Alonso y Guillermo Paniagua votaron en concordancia con el bloque carossista, Morales los acusó de desleales y le pidió a Alonso que pida licencia o renuncie a la banca, mientras que Paniagua se disculpó aduciendo que al ser nuevo en política, el FpV lo hizo entrar en la rosca política.

En la mañana del martes, FM Diferente entrevistó a peteco quien ratificó lo dicho la semana pasada;

“La semana pasada fui a mirar el tema de rendición de cuentas que había mandado el ejecutivo- había estado hablando algo con Antonio Pando, me senté con Guillermo y con Adriana, les dije que políticamente de acá a octubre o a fin de año no voy a votar nada que venga de Frente para la Victoria y armado por Carossi. El martes por problemas familiares no pude estar en el Concejo y donde se votaba la rendición de cuenta, igualmente tenía la mayoría el ejecutivo, pero se había decidido tomar una de estas dos posturas, acompañar la rendición de cuentas, como acompañe el presupuesto o abstenerse”.

¿Y qué pasó?

“La decisión era de cada Concejal porque yo ese día justo no fui y votaron en contra de lo que habíamos hablado, Adriana Alonso que en el 2013 ingresó al Concejo gracias a que la puse en la lista, a que le di toda la confianza, lo unico que le pedí lealtad y la lealtad se viene dando vuelta hace un tiempo y veo que no entiende o no quiere entender. Le dije que se estaba equivocando, que me parecía que tenia que hacer un paso al costado y dejarle el lugar el siguiente de la lista que es Marchione. Ella no lo va a hacer, porque una vez que llegan al cargo se adueñan de ser Concejal y piensan que el voto es de ellos y los votos son del pueblo”.

¿Le pediste que se vaya?

“Yo le dije que pida licencia y que lo deje al compañero José Marchione que me parece que en el momento más crítico de Baradero con el tema laboral, iba a ser muy útil José Marchione sentado en la banca.

No sé me dijo que iba a hacer, igualmente que haga lo que quiera, pero el 31 de diciembre finaliza el mandato de ella y el mío y el pueblo va a volver a elegir los concejales que le parezca. Pero todo esto son roscas, la famosa rosca política. Pero lo que me duele es la deslealtad”.

¿Por qué no te enojaste con Paniagua?

“Guillermo comete un error por ser nuevo, un poquito por falta de experiencia en la política que lo rosquean y me pidió disculpas, que en otra oportunidad me va a llamar por teléfono o nos vamos a tener que sentar a dialogar un poquito más eso fue lo que me dijo Paniagua”.

¿No es demasiado, no se puede arreglar hablando?

“Vos como te sentirías si alguien a quien le dista la posibilidad de ser concejal en el 2013 y sabe muy bien que yo enfrenté siempre políticamente a Carossi, vota a favor de él.

Con esto te quiero decir que Carossi a mí no me va a venir a manejar la política o me va a decir lo que tengo que hacer en el Concejo Deliberante. Pero somos un bloque, el FRP mis concejales saben muy bien que los votos los tengo yo”.

¿Te enoja la lealtad o que hayan sido utilizados para ensuciar la cancha?

“Esta rendición estaba muy clara, era real, pero ellos quieren meter lo del festival que es de Febrero del 2017 y nosotros estamos aprobando la rendición de cuentas del 2016. Es una jugada política para ver si votan en coincidencia con ellos y yo estoy en desacuerdo que hayan votado a favor del Frente para la victoria los concejales de mi bloque”.

¿Crees que Carossi conserva poder político aun?

“Lo va a decidir la gente ahora el 13 de Agosto, yo creo que Carossi no puede seguir manejando políticamente con el quiere si hace una año y medio que está desaparecido y no hizo nada durante todo este tiempo. Vos sabes que tenemos un apellido que siempre hemos sido criticados y esas críticas surgieron del Carossismo y me van a ir a votar a favor de lo que dice Carossi, porque todo lo que arma el Frente para la victoria lo arma Aldo Carossi, Sanzio lo puede leer pero lo arma todo Carossi desde atrás”.

¿Qué va a pasar con la concejal Alonso?

“Te digo como termina para que la gente lo sepa, va a seguir en el cargo, va a seguir cobrando, porque les interesa el bolsillo.”