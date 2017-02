Morales: “Hay que controlar más y que las cosas se hagan como corresponde en el hospital”

El pasado fin de semana un nene, quien tenía un problema de nacimiento pero estaba controlado y en tratamiento, sufrió una descompensación y la familia lo llevó al hospital como lo hacía habitualmente. Al llegar a emergencias el médico de guardia, comenzó a tratarlo pero no de la forma que lo hacían otros médicos que conocían el problema.

La familia, dentro de la desesperación pidieron la participación de otros pediatras, incluso de la jefa del área y el director del nosocomio.

El nene empeoró con el correr de las horas, el traslado se demoró, desatándose el peor final. Galo de apenas dos años falleció.

Una de las personas que se sumó a colaborar para conseguir el traslado y apoyar a la familia fue el Concejal Juan Domingo Morales, integrante de la comisión de salud del HCD y una persona que teniendo o no un cargo político siempre ayudó en situación extremas como la vivida esa noche.

Peteco habló con BTI, contó lo sucedido y pidió que se controle más al personal medico ;

¿Vos participaste de lo que ocurrió con este niño en el hospital?

“Yo me entero de este tema del nene porque llamaron a mi señora una o dos veces, yo no tenía el teléfono encima y como el problema del nene de Galo Juárez lo conozco desde que nació, él nació el 5/12/2014 el primer traslado salió a Pergamino y fui quien le dio una mano desde el hospital a Pergamino.

Concurrí al hospital a la una y veinte de la mañana a colaborar como lo he hecho siempre, a ponerme a disposición de la familia y ayudar en el hospital”.

¿Que problema de salud tenia?

“Este chico tenía un tratamiento se estaba tratando en varios lugares – el último fue en La Plata-el niño siempre levantaba fiebre y hacia convulsiones, pero en varias oportunidades cayó al hospital de Baradero y otros médicos como por ejemplo el Dr. Pediatra Iván Zich y algún otro médico lo han sacado adelante y lo han trasladado y fue atendido en el alta complejidad en La Plata”.

¿Qué pasó en el hospital la noche que fallece el nene?

“Yo te puedo contar lo que pasó de la una y veinte para adelante, llego hablo con el médico, me dijo que lo estaban atendiendo, que hacia convulsiones, que como no le encontraban las venitas lo habían canalizado. Me dice que vamos hacer el traslado y vamos a llamar la ambulancia de IOMA, a lo cual yo le dije que la ambulancia de IOMA no, que lo saquemos con ambulancia del hospital y me fui a hablar con la administrativa, la misma pasa el fax a la Obra Social donde se consigue el traslado en veinte minutos- yo estoy al lado- y se empieza alrededor de las dos a gestionar para llevar al nene a la ciudad de La Plata.

Seguía convulsionando, se llama al sistema del 107 para que alrededor de las tres de la mañana lo suban al nene a la ambulancia, se prepara todo y seguía convulsionando y el médico en realidad no lo quiso subir, porque dice que no estaba en condiciones de subirlo y tampoco se la jugó, entonces la presión de la familia permanente que el nene seguía con problemas y en ningún momento el médico le dio la medicación, porque a las tres de la mañana me da un papel donde me dice lo que precisaba- una medicación que le habían pasado de La Plata él no se la había puesto- y que el hospital no tenía y había que salir a buscarla.

Entonces salimos con la abuela a la farmacia de turno a comprar la medicación, no había ampollas, pero si había pastillas, le traemos las pastillas y cuando llegamos me dice que no, que el nene había bajado las convulsiones, pero esa medicación para pararle las convulsiones podría habérsela dado más temprano”.

¿Antes que vos llegaras, como se lo atendió?

“La familia dice que la atención en ese horario de 22 a 01.30 hs. que yo llegue no fue buena, después lo vi asustado al médico, muy solo, perdido, entonces en varias oportunidades la familia presionó para que el traslado salga y yo también como funcionario le dije que lo cargue y lo lleve a La Plata en forma urgente y alrededor de las cinco y media salió el traslado para La Plata cuando lo podíamos haber sacado a las tres. El doctor de guardia vive en la ciudad es Alberto Ormaechea”.

Entendiendo el dolor y la bronca de la familia, ¿hubo reunión con la intendente, se tomó alguna medida al respecto?

“El martes nos reunimos con la intendente, yo estuve presente y la familia también, y la intendente tomó una decisión acertada, se le hará un sumario administrativo, se investigará su accionar y queda suspendido.

Espero que el director del hospital con este antecedente empiece a controlar más y a presionar para que las cosas se hagan como corresponde. Porque a los médicos lo pagan los vecinos con sus impuestos y cobran muy bien, unos $5000 la guardia de 24 Hs.”