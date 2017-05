Morales le pidió la renuncia a la concejal Alonso

La tensión se desató en la noche del martes cuando el bloque que él preside acompañó el proyecto del Frente para la Victoria.

La sesión legislativa del martes a la noche dejó resquemores dentro del bloque del Frente Renovador Peronista que presidente Juan Domingo “Peteco” Morales. El presidente del bloque no concurrió a la sesión y avisó por teléfono, ese mismo día, que no podía asistir por problemas particulares.

A la hora de votar la rendición de cuentas (ver nota aparte) los concejales Guillermo Paniagua y Adriana Alonso decidieron acompañar la postura del Frente para la Victoria y rechazarla.

El hecho de votar en consonancia con el FpV molestó a Morales quien le pidió la renuncia a la concejal Alonso. Desde La Auténtica Opinión consultamos a la Secretaría del Honorable Concejo Deliberante y al cierre de esta edición no había ninguna renuncia presentada.

El clima de tensión en este año electoral se acrecienta y en este caso particular afecta el funcionamiento del bloque massista que preside Morales. Una posibilidad es que Alonso en vez de renunciar pida una licencia, como una salida “más agradable” a esta situación, y que en su lugar asuma el concejal suplente José Marchione.

No ocurre lo mismo con el concejal Paniagua quien seguirá en su banca a pesar que votó también a favor del FpV. Esto deja traslucir además que entre Morales y Alonso la relación no es para nada óptima. Tampoco hay de dejar de lado que tanto Alonso como Morales terminan su mandato como concejales el 10 de diciembre y Paniagua tiene por delante dos años más. Morales sin dudas buscará renovar su banca por cuatro años más y conformará una lista para disputar las PASO. Y al parecer en ese listado Alonso no tiene posibilidad alguna de intentar ser legisladora por otro período.

Publicado por La Autentica Opinión (Edición impresa del 19-05-17)