Morales: “los coimeros fueron los que gobernaron durante 23 años”

El concejal del Frente Renovador Peronista, Juan Domingo Morales, habló sobre el Club Fundición, institución que preside y la cual se encuentra trabajando fuertemente para poder tener cancha propia.

Peteco, opinó sobre la Liga de Futbol luego de que se lo suspendiera por un año tras un incidente en el partido de la fundi con Portela y también hizo referencia a temas políticos, donde confirmó que será candidato este año y acusó al FpV de intentar desacreditarlo ante la sociedad porque saben que es peronista y le restará muchos votos.

¿Vos sostenes que Baradero tiene que independizarse de San Pedro en el futbol?

“Tenemos que preparar nuestra liga de Baradero e independizarnos de San Pedro algún día, pero no tenemos un presidente o una comisión de la liga que tome decisiones para el bien de Baradero. Acá tenes que tener una liga propia que funcione a nivel local, si hoy estamos jugando a nivel local, este campeonato que empezó estamos enfrentándonos entre los locales. Aparte no están en condiciones las instituciones de pagar tanto de arbitro y tanto de colectivo”.

¿Es verdad que vas a proponer crear una escuela de árbitros?

“Voy a presentar un proyecto dentro de 15 o 20 días para que se forme una escuela de árbitros para tener árbitros locales, y además te genera puestos de trabajo eso, lo voy a presentar en el Concejo Deliberante y voy a citar al presidente y a toda la comisión para que conformemos una escuela de árbitros. Aclaro que Igualmente el trato es excelente que tenemos con la gente de San Pedro”.

¿Estás de técnico interino de Fundición, por qué?

“El técnico de Fundición es el gallego Arévalo y Miguel Rocha, ya estoy armando el equipo técnico de primera, yo voy a colaborar uno o dos partidos más y después ya dejo a los nuevos entrenadores”.

¿Como viene el trabajo en la cancha?

“Estamos trabajando para que Fundición tenga su cancha lo antes posible, pero la gente tiene que saber que hay unos que están adentro de la política quieren perjudicar a la institución, le echan piedras en el camino y uno las va saltando. El martes el Frente para la Victoria presentó un proyecto que hablaba del juego clandestino, de fondo el problema es político para ensuciar, lo bueno sería que tengan un poquito de grandeza los Concejales que estuvieron 23 años gobernando Baradero y siempre lo manejaron ellos al juego clandestino, lo manejaba el ejecutivo.

¿Cómo viste que se hable por TN el tema de las contrataciones del festival?

“Lo de ayer me pareció una payasada, tendríamos que haberlo discutido cuando bajó el secretario de Gobierno o encerrarnos en una oficina puerta adentro, pero no, lo hacen antes los medios nacionales para perjudicar a nuestro pueblo, aunque yo tenga desconfianza o se tenga que investigar, pero no podemos perjudicar a nuestro festival, porque ellos los manejaron durante 23 años y lo manejaron bastante mal y nadie les decía nada”.

¿Por qué estás tan enojado con el carossismo?

“Se enojan porque yo digo algunas cosas, me atacan o dicen cosas que no tienen que decir, porque yo jamás fui coimero, los coimeros fueron los que gobernaron durante 23 años, porque yo nunca, nunca fui gobierno, entonces le molesta cuando vos les decís las cosas”.

¿Por qué crees que te atacan?

“Porque creció Peteco Morales, crece Fundición y crece Peteco Morales y como yo soy candidato a primer Concejal y peronista saben que les va a dar un dolor de cabeza de nuevo y ellos están afuera del sistema y quieren volver y el estratega de ellos te imaginas quien es, yo no lo nombro porque está afuera, ya fue”.

¿Vas a seguir dentro del massismo?

“Sí, en la última reunión de Massa en Parque Norte eran 70 políticos de primera línea y llamaron dos Concejales de la segunda sesión electoral, los que miden bien, porque hacen mediciones vos sabes cómo es, fuimos Baradero y Pergamino, por Baradero estaba yo”.

¿Bruno Di Pasqua anunció que está pensando en presentarse como candidato?

“Y que vaya si perdió siempre, sino hizo nada en tres años y cuatro meses qué puede hacer ahora. Yo no lo voy aceptar, pero el massismo te lo pone porque tiene ese sistema, pero lo voy a aclarar antes, ya lo aclaré pero bueno yo le voy a ganar igual.”