Moreira: “Cada vez más gente termina marginada por la falta de empleo”

Nicolás Moreira, integra la lista de Unidad Ciudadana que encabeza Aldo Carossi, en tercer lugar.

Joven y gremialista, Nicolás con 28 años, llega con el aval de SMATA, de sus compañeros del sindicato y aspira a ser el segundo legislador surgido del gremio de los mecánicos de Baradero, que ocupe una banca en el HCD junto a Esteban Sanzio.

¿Cuánto hace que estas en SMATA y qué cargo ocupas?

“Yo hace diez años que estoy en la fabrica Toyota, milite primero gremialmente como un operario y desde hace cinco años, soy delegado gremial del sector de ensamble, que es uno de los sectores más grandes de la fabrica”.

¿Es mucha la gente de Baradero que trabaja en la automotriz japonesa?

“Es una realidad que hay una gran nomina de gente de Baradero que trabaja en la planta Toyota de Zarate, vos calcula que tenes tres recorridos que van por turno- deben tener aproximadamente entre 50 o 60 personas-, más el recorrido central, más personal jerárquico, personal fuera de convenio que no pertenecen a SMATA, deben haber cerca de los 400 o 500 jóvenes de nuestra ciudad”.

¿Cuando empiezan a militar políticamente?

“Nosotros arrancamos en el 2009 arrancamos militando dentro de SMATA, abrimos una agrupación que se llama la 17 de Noviembre, fue Esteban “Tito” Sanzio, fue el que impulso todo eso y en el 2009 yo me sume junto a otros compañeros y desde ahí venimos siempre militando en el espacio de Aldo Carossi. En el 2013 fuimos acompañando la lista con otro compañero de SMATA y hoy me toca a mí ser el representante de los mecánicos en estas elecciones de medio término, ocupando el tercer lugar dentro de la lista de Aldo Carossi”.

¿Cómo te eligieron para representar al gremio en la lista?

“Nosotros primero nos ponemos de acuerdo como grupo de trabajo y en base a decisiones que se toman internas sale la persona elegida y después obviamente en la mesa de discusión del armado de lista, se plantean las postura. Nosotros fuimos con la idea de hacer algo amplio y si es dentro del peronismo mejor”.

¿Siempre apoyaron al carossismo?

“Acá cuando nos iniciamos como te decía fue Aldo- quien en ese momento era Intendente-, nos abrió las puertas, entendemos y acompañamos su método de laburo y es desde ahí donde SMATA se comienza a relacionar con Aldo y todavía hasta el día de hoy lo seguimos haciendo”.

¿Cómo vez el Baradero de hoy?

“Hoy en Baradero hacía más de quince años que no ocurría lo que pasó en este tiempo con el empleo, donde fabricas históricas se cerraron, otras como Ingredion generaron muchos despidos, más lo retiros voluntarios, son puestos que se perdieron que no se renovaron y eso nos afecta porque cuando vos no tenes movimiento de dinero, cuando vos no tenes gente que esta trabajando, se termina la gente que te va a comprar a la despensa, al kiosco, aquel que puede vivir gracias a una changa, todo eso se corta, entonces cada vez es más la gente la termina marginada con este sistema de la falta de empleo”.

¿Se puede cambiar esa realidad desde el concejo?

“Claro que desde el Concejo vos podes generar herramientas para gestionar ante el gobierno provincial y nacional y ponerle un freno a muchas de estas cosas, hoy el oficialismo tiene mayoría en el Concejo, entonces teniendo un Concejo más equilibrado las cosas pueden salir mucho más fácil y mucho mejor también”.

¿Cómo se está desarrollando la campaña?

“Se está desarrollando una campaña tranquila, sin agresiones, eso es fundamental. Quiero agradecer a los vecinos que nos recibieron que fueron muy respetuosos y amables en todo sentido.”