Mucha gente despidió a la querida Verónica Bard

La mañana del miércoles sorprendió a Baradero con una triste noticia, había fallecido Verónica Bard, en la Clínica Sindical a los 50 años de edad, luego de luchar por más de un año contra el cáncer.

Enseguida comenzaron de manera masiva e inusual los mensajes de condolencia en las redes sociales y el dolor por la pérdida se percibía en todos lados.

Vero era docente, fue directora del Hogar del Niño, en la actualidad ocupaba una banca en el Concejo Deliberante por el bloque de Cambiemos.

Una vida difícil, para una mujer puro corazón que tenia la virtud de unir, de participar y formar grupos en todo tipo de actividades sociales y culturales.

Generó en los últimos tiempos una enorme amistad con la intendente Fernanda Antonijevic y su secretaria María Laura Liaudat quienes la acompañaron desde que se le detectó la enfermedad.

Desde las 11.30 Hs, sus restos fueron velados en el Salón de la Democracia y a las 17 Hs, se llevó a cabo el sepelio en el Cementerio Parque Portal De Paz.

Mucha gente se acercó al HCD para despedir a Verónica Bard, una guerrera como pocas que por esas cosas inexplicables de la vida ayer nos dejó con solo 50 años de edad.

Algunos de sus compañeros concejales, la recordaron diciendo;

Era una persona que tenía tantas ganas de vivir

“Yo hoy temprano hablaba con mi esposa sobre el estado de Vero, que ya sabíamos que iba a tener ese desenlace en el día de hoy, porque las cosas no estaban bien. Ella era una de los Concejales del bloque que daba la vida por mí y me lo hacía saber, no es que yo me daba cuenta por las actitudes, siempre que teníamos una charla me lo hacía saber, me decía presi vamos para adelante, no aflojemos y eso es lo que más duele, porque era una persona que tenía tantas ganas de vivir, muchas ganas de vivir y mira que yo la conocí estos dos años nada mas, yo conocía su trabajo en el hogar, no la conocía de antes y estos dos años que compartí con ella, me di cuenta de que aparte de ser una negra enorme de cuerpo, era una negra hermosa y enorme de corazón, transmitía esa bondad y esa capacidad que tenia para generar buena onda y a mí me da mucha rabia, mucha rabia como una persona tantas capacidad, con tantas ganas de vivir, tan joven, el año pasado festejamos los 50 años.

Nunca me voy a cansar de tener palabras de agradecimiento hacia ella, por todo lo que le dio a este grupo de personas que estamos trabajando en el municipio y se del amor que le tenían sus amigos porque conozco varios, seguramente la vamos a despedir con todos los honores, con toda la fortaleza y todo lo que ella se merece.” MARTIN CARDENAS PDTE. DEL CONCEJO DELIBERANTE

Todo hemos visto el esfuerzo que hizo por superar algo que era complicado

“Yo conocía a Verónica hace dos años, pero tuvimos inmediatamente una relación muy, muy honesta, frontal, concreta, compartimos comisión y una excelente relación como pocas veces se da rápidamente con la persona- en política lleva tiempo, el entendimiento-, pero la verdad que los dos pegamos buena onda como se dice y cuando me entere de su enfermedad todos le pusimos la carga positiva que ella necesitaba. Todo hemos visto el esfuerzo que hizo por superar algo que era complicado y la verdad que lo he sentido mucho- no por inesperado-, Martin Cárdenas nos había comentado antes de ayer cual era su situación, pero la verdad es algo muy doloroso, porque es alguien que se pierde con una vida por delante y además con una entrega por Baradero- como tantos otros- y que son necesarios en la política.

Tuve una relación con ella de movida, creo que juntos y quizás sea, por eso la siento más y la voy a seguir sintiendo mas.” CONCEJAL DEL FPV GUILLERMO OLIVERI