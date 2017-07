Mucha gente se solidarizó donando sangre para Solange

En la mañana del viernes, mucha gente de ambos sexos asistieron al cuartel de bomberos a donar sangre para Solange Tejera.

A Solange se le diagnostico leucemia hace diez días y hoy pelea por su vida.

Teresa Gómez, suegra de esta joven mamá de dos hijos habló con BTI sobre el importante apoyo de la comunidad y es estado de salud de su nuera;

“Se presentó mucha gente, se anotaron 200 personas, a la ocho horas comenzaron a llegar a bomberos voluntarios, nos ayudó con la organización Defensa Civil. Toda mi familia estuvo agradeciendo a cada uno de los que se han sumado, dentro de todo este mal momento por lo menos este es un lindo gesto del pueblo”.

¿Cómo se encuentra hoy Solange?

“Su salud esta delicada, está luchando ahí por la vida, el jueves por la tarde la pasaron a terapia intensiva, tenía muchos problemas para respirar”.

¿Cuál fue el resultado del análisis de medula ósea que le hicieron en EEUU?

“El estudio llegó tiene una leucemia aguda rebelde, es decir que le ponen la sangre y se come todo, por eso la llaman leucemia rebelde, por eso es que no la pueden recuperar bien para hacerme la quimio, porque no responde el tratamiento”.

La familia Gómez Tejera agradece por este medio a todos los que se acercaron a donar sangre y quienes colaboraron para que se pueda llevar a cabo el trabajo del equipo que viajó a Baradero