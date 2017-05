Mucho vóley y atletismo para este fin de semana

La Escuela Municipal de Vóley y la Escuela Municipal de Atletismo vivirán un fin de semana con mucha actividad competitiva. La delegación de vóley cumplirá una nueva fecha en la A.N.V, disputará como local una jornada de mini vóley y viajará a jugar por la Liga Provincial Bonaerense, mientras que los atletas actuarán en la Copa Nacional de Menores en Mendoza.

Fin de semana a puro vóley

Varias categorías del vóley local tendrán actuación después de un memorable fin de semana donde fueron anfitriones de la primera etapa de la Liga Provincial Bonaerense.

En esta ocasión, en la rama femenina de la categoría Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Primera, más de 40 jugadoras viajarán a San Nicolás para enfrentarse a Somisa, durante el sábado, por la tercera fecha de la liga fiscalizada por la Asociación Nicoleña de Vóley.

Por otro lado, el entrenador Esteban León viajará con la categoría Sub 15 masculina a Coronel Vidal a disputar la segunda fase de la LiProBo, que se realizará el sábado y el domingo. Los baraderenses buscarán repetir lo que ha ocurrido el año pasado en General Belgrano, donde Baradero hizo historia tras culminar entre los cuatro mejores de la provincia. La delegación intentará repetir o mejorar la historia.

Para completar el fin de semana, la Escuela Municipal será anfitriona, en el gimnasio de la Escuela Industrial, del Encuentro Regional de Mini Vóley, con la visita de una gran cantidad de clubes de la zona. La misma se dará el domingo desde las 10:00 hasta las 13:00.

El atletismo afronta un importante desafío

Los atletas pertenecientes a la Escuela Municipal de Atletismo de la ciudad ya se encuentran en la provincia mendocina para llevar adelante, durante el sábado 27 y el domingo 28, la Copa Nacional de Menores.

La delegación comandada por Alberto Hebeisen está compuesta por Brisa Tobares, Azul Carmona, Romina Véliz, Camila Martínez y Kevin Olivera.

En la prestigiosa competencia de la categoría menor, los baraderenses actuarán en distintas pruebas. Por un lado, la destacada atleta Brisa Tobares correrá los 400 metros llanos y los 400 metros con vallas; mientras que a Azul Carmona le toca desplegarse en los 100 metros llanos, 100 metros con vallas y salto en largo; Romina Véliz tendrá acción en la prueba de 100 metros llanos y salto en largo; Camila Martínez concretará los 800 y 1500 metros; y Kevin Olivera realizará las pruebas de salto en largo, salto en alto y salto con garrocha.



Prensa y Comunicación